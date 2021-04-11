شوف بنده اليوم و تخفيضات بنده بالمملكة.. خصومات وتنزيلات حتى نصف السعر على مختلف المواد الغذائية والحلويات

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بنده اليوم و تخفيضات بنده بالمملكة، في رمضان شهر الخير أسواق هايبر ماركت بنده فعلاً غير، تختلف هايبر بنده ماركت عن أسواق الهايبر الآخرى في تعدد وتنوع منتجات بندة التي تٌلبي كافة احتياجات المستهلك، مثل الجبن والألبان واللحوم، التي لا يخلو كل بيت منها في شهر الخير. عروض هايبر بنده عروض بنده اليوم زيت زيتون للطبخ نادك، 1.5 لتر، سعر المنتج 24.95 ريال سعودي بدلاً من 35 ريال سعودي.

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