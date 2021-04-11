شوف عروض جرير الأسبوعية تخفيضات على الشاشات والجوال تصل ل 70%

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عروض جرير اليوم فيما يتعلق بعروض اليوم أي الخميس 1 من شهر أبريل، فإن عرض جرير مكتبة ضخمة للأجهزة الإلكترونية وتقدم خصومات كبيرة (على سبيل المثال الهواتف المحمولة من جميع العلامات التجارية (مثل iPhone) باستثناء Samsung و Nokia وغيرها من العلامات التجارية) توفر عروض ضخمة و خصومات لا مثيل لها، عرض جرير اليوم لا يقتصر على هذا بل يشمل الخصم أيضًا أجهزة الكمبيوتر المحمولة والساعات وجميع الميزات الأخرى بسبب بدء العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان (وهو أفضل شهور العام). عروض جرير السعودية أقوى خصومات جرير لهذا الأسبوع: خصومات جرير BenQ ،GW2283 ،21.5 بوصة، LED، دقة 1080 بكسل، شاشة كمبيوتر، 60 هرتز، (5 مللي ثانية) GTG، مكبر صوت مدمج، أسود، 399 ريال سعودي بدلاً من 439 ريال سعودي.

تخفيضات جرير BenQ GW 2381 ،22.5 بوصة، LED LCD، شاشة كمبيوتر، 60 هرتز، 5 مللي ثانية (GTG، مكبرات صوت مدمجة، أسود) 479 ريال سعودي بدلاً من 509 ريال سعودي. تخفيضات جرير الأسبوعية تنزيلات جرير على بينكيو، GW2780، مقاس 27 بوصة، LED ،1080 بكسل، شاشة كمبيوتر، 60 هرتز، 5 مللي ثانية (سريع)/ 8 مللي ثانية (عادي)، مكبر صوت داخلي، أسود، السعر 749 ريال سعودي بدلاً من 809 ريال سعودي.

عروض جرير اليوم بينكيو، GL2480، مقاس 24 بوصة، LED، دقة 1080 بكسل، شاشة ألعاب، 75 هرتز، (1 مللي ثانية في الثانية) GTG، أسود، 589 ريال سعودي بدلاً من 839 ريال سعودي.

خصومات جرير BenQ iSports XL2411P Zoe ، 24 بوصة، LED 1080 بكسل، شاشة ألعاب، 144 هرتز (1 ميجا بايت (GTG ، أسود))، 999 ريال (بدلاً من 1249 ريال سعودي).

تخفيضات جرير BenQ ،Zoe XL 2731، مقاس 27 بوصة، LED 1080 بكسل، شاشة ألعاب، 144 هرتز (1 ميجا بايت) GTG، أسود، 1149 ريال سعودي بدلاً من 1699 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض جرير الأسبوعية تخفيضات على الشاشات والجوال تصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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