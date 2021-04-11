شوف عروض بنده اليوم من panda لا تفوتكم تخفيضات رمضان لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda

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عمر شويل - جدة عروض بنده اليوم من panda على السلع الرمضانية، فلا تفوتكم تخفيضات رمضان المتاحة لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda وهذا من بين عروض بندة الاسبوعية في السعودية، فتابعوا معنا للإطلاع على عروض السعودية في كبرى متاجر البيع بالتجزئة والجملة.

عروض بنده اليوم من panda لا تفوتكم تخفيضات رمضان لفترة محدودة في هايبر بنده hyper panda

عروض بندة اليوم على منتجات ساديا، وامريكانا، والسنبلة تجدوها في التالي بأسعار لا مثيل لها، وهذا من بين ما نقدمه لكم من بندة عروض السعودية الجديدة لهذا الأسبوع، والتي تستمر معكم حتى أول أيام شهر رمضان المبارك، الموافق 13 أبريل 2021.

عروض بنده

تعد ساديا من شركات الأغذية الشهيرة في السعودية، حيت تتميز بمنتجاتها من الدجاج الكامل والمقطع، ولهذا نخص النقاط االتالية لتفصيل عروض هايبر بنده على دجاج شركة ساديا :

دجاج مجمد ساديا وزن 1.1 كيلو، عدد 2 حبة، بسعر 24.95 بدلًا من 33 ريال سعودي.

وزن 1.1 كيلو، عدد 2 حبة، بسعر 24.95 بدلًا من 33 ريال سعودي. دجاج بنده مجمد ساديا وزن 10×1.1 كيلو، بسعر 119.95 بدلًا من 159.95 ريال سعودي.

مجمد ساديا وزن 10×1.1 كيلو، بسعر 119.95 بدلًا من 159.95 ريال سعودي. دجاج مجمد ساديا وزن 900 جرام، عدد 2 حبة، بسعر 23.95 بدلًا من 29.90 ريال سعودي.

دجاج مجمد ساديا وزن 10×900 جرام، بسعر 115.95 بدلًا من 147.95 ريال سعودي.

بندة

شركة السنبلة كذلك هي من بين شركات الأغذية المعروفة بجودة منتجاتها في المملكة، وفي التالي كل أسعار منتجاتها في عروض هايبر بندة الاسبوعية في السعودية:

صدور دجاج بنده السنبلة وزن 1 كيلو، بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي.

السنبلة وزن 1 كيلو، بسعر 19.95 بدلًا من 32.95 ريال سعودي. سمبوسك بالخضار/ سمبوسك بالجبنة السنبلة، عدد 12 قطعة، وزن 240 جرام، بسعر 7.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.

بنده اون لاين رقائق بف بيستري السنبلة وزن 800 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي.

رقائق بف بيستري السنبلة وزن 800 جرام، بسعر 9.95 بدلًا من 17.95 ريال سعودي. تسوق اون لاين بنده رقائق بف بيستري السنبلة وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي.

هايبر بنده

الفقرة التالية بها عروض بنده وهايبر بنده اليوم على السلع الغذائية من شركة امريكانا العالمية:

سمك بنده زنجر روبيان بالبقسماط امريكانا وزن 750 جرام، بسعر 41.95 بدلًا من 67.95 ريال سعودي.

زنجر روبيان بالبقسماط وزن 750 جرام، بسعر 41.95 بدلًا من 67.95 ريال سعودي. تسوق اون لاين هايبر بنده شيش طاووق أو دجاج تكا امريكانا وزن 400 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي.

شيش طاووق أو دجاج تكا امريكانا وزن 400 جرام، بسعر 12.95 بدلًا من 20.95 ريال سعودي. لحم بنده كباب بقري وزن 320 جرام، أو كرات الحم بقري امريكانا وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي.

كباب بقري وزن 320 جرام، أو كرات الحم بقري امريكانا وزن 400 جرام، بسعر 9.95 ريال سعودي. بندة سوبر ماركت فلافل بالخلطة الأصلية امريكانا وزن 500 جرام، بسعر 13.95 بدلًا من 19.90 ريال سعودي.

قدمنا اليوم عروض بندة وهايبر بندة panda’s بتخفيضات مميزة جدًا من شركة أمريكانا ، وساديا، والسنبلة، حيث يتيح موقع هايبر بنده و بنده توصيل تخفيضات متنوعة ومتجددة، والخصومات الأسبوعية الحالية متاحة حتى مساء الثلاثاء 13 أبريل 2021.