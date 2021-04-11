نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% أقوى عروض رمضان في المقال التالي

عروض بنده الأسبوعية والخصومات المقدمة منه، الكثير منا لا يكون على دراية تامة بالعروض المقدمة من هايبر بنده، ولذلك أصبح يتساءل البعض عن العروض التي تقدم منه، حيث أن هذه العروض تكون على المنتجات المختلفة والتي منها الخضروات والمكسرات والفواكه وزيوت الطبخ المختلفة، ودعنا عزيزي القارئ أن نذكر لكم اليوم التخفيضات المقدمة من الهايبر. عروض بنده الأسبوعية خصومات بنده السعودية ٢٠٢١م: تخفيضات بنده وصل سعر القاروص إلى ١٧.٥٠ ريال سعودي.

تنزيلات بنده سعر كنعد بلدي كبير وصل إلى ٥٩.٩٥ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم بلغ سعر بياض بياض بلدي إلى ٢٤.٩٥ ريال سعودي.

تنزيلات بنده جمبري منظف وصل سعره إلى ٥٩.٩٥ ريال سعودي.

شعور بلدي وصل سعره إلى ٣٤.٩٥ ريال سعودي.

فيليه هامور وصل سعره إلى ٤٤.٩٥ ريال سعودي.

جمبري مزرعة وصل سعره إلى ٢٦.٩٥ ريال سعودي.

بلغ سعر السردين إلى ٥.٩٥ ريال سعودي.

وصل سعر السلمون الكامل النرويجي إلى ٤٤.٩٥ ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم تنزيلات بنده على زيت زيتون بكر الراقي وصل سعره إلى ١١.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ١٩.٧٥ ريال سعودي.

عروض بنده اليوم ورق قصدير سانيتا كلوب وصل سعره إلى ١٦.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٢٥.٢٥ ريال سعودي.

خصومات بنده خبز ابيض للساندويتش لوزين وصل سعره إلى ٧.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٩ ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية خبز التوست بالحبوب فوشية وصل سعره إلى ٤.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٦ ريال سعودي.

خبز بالحليب وممتاز وصل سعره إلى ٣.٥٠ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض ٦.٧٥ ريال سعودي.

خبز برجر البطاطس فوشية ٤.٥٠ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٦.٢٥ ريال سعودي.

كوكيز برونتو وصل سعره إلى ٦.٩٥ ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان ٨.٧٥ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% أقوى عروض رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية تخفيضات من 20 ل 70% أقوى عروض رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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