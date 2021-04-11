تعلم كيفية تسجيل لعبة ماين كرافت التعليمية أحدث إصدار

تعلم كيفية تسجيل لعبة ماين كرافت التعليمية، لعبة ماين كرافت من الألعاب التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة بين كل محبى الالعاب القتالية، كما أنها من الألعاب التي نالت إعجاب الكثير من الطلاب والطالبات حول العالم بالأخص المملكة العربية السعودية، فمن خلالها يتمكن الطلاب من تعليم البرمجة بكل سهولة، وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية.

تعلم كيفية تسجيل لعبة ماين كرافت

مميزات لعبة ماين كرافت التعليمية الاكثر شيوعا بين الشاب فى هذة الاونة

تحقق للطلاب أهداف التنمية الوطنية المستدامة. توفر لكم الدخول إلى المنظومة العالمية. تطور من مهارات الطلاب. تعزز من مبدأ الطلاب والمعلمين في المشاركة. تغيير الصورة السلبية للتعريف الخاص بالبرمجة. تزيد من رغبة الطلاب في التعلم.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية

الطريقة الاسهل لتثبيت لعبة ماين كرافت التعليمية خطوة بخطوة

الدخول مباشرة إلى الرابط الخاص باللعبة ماين كرافت. وبعد الدخول إلى رابط لعبة ماين كرافت السابق سيظهر لك تحميل اللعبة على سطح المكتب وذلك للأشخاص المالكة لأنظمة ويندوز. النقر على تحميل لعبة ماين كرافت، من ثم الضغط على setup. النقر على التشغيل، وستظهر لك عدة شروط فقم بالنقر على كلمة “الموافقة”. حدد المكان الذي يناسبك من أجل البدء في عملية التنصيب، من ثم اختيار مربع سطح المكتب لتنزيل لعبة لعبة ماين كرافت مباشرة. النقر على كلمة تنصيب، والضغط على كلمة الانتهاء. بعد الانتهاء من عملية التنصيب، يتم فتح اللعبة مباشرة.

وبالخطوات السابقة نكون قدمنا لكم طريقة تنصيب وتحميل لعبة ماين كرافت، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد مباشرة.