بدأ العد التنازلي موعد أول يوم في شهر رمضان 2021 في مصر فلكيا

موعد أول يوم رمضان 2021 مصر فلكيا الذي ننتظره كل عام ونشتاق دائماً له، ومع اقتراب الشهر الكريم تزداد عمليات البحث وتكثر التساؤلات بكل ما يتعلق موعد أول يوم رمضان 2021 مصر فلكيا ، بعد أن قام علماء الفلم بتحديد بداية شهر رمضان الكريم 1442 هـ، أن يبدأ يوم الثلاثاء الموافق 13 من شهر أبريل ، وهذا ما أقر المعهد القومي للبحوث الفلكية، ومن المقرر أن يكون موعد بداية ظهور هلال رمضان بتمام الساعة رابعة ونصف صباحاً ليوم الاثنين بعد أن يتم حدوث الاقتران بتوقيت القاهرة، وباليوم التالي تكون الرؤية الشرعية لدار الافتاء المصرية، ونحن اليوم سوف نوفيكم بأخر مستجدات هيئة الفلك لرؤية هلال رمضان.

موعد أول يوم رمضان 2021 مصر فلكيا

الأمة الإسلامية في كافة دول الوطن العربي تتبع نهج السنة النبوية الشريفة التي يتم اتباعها أول يوم من شهر رمضان الكريم 2021 لكل عام، منها القيام بأداء صلوات الترويح وقيام الليل والكثير من المهام الرمضانية، كما أن دار الافتاء المصرية تتطلع لهلال رمضان عندما تغرب شمس واليوم الأحد الموافق 11 من شهر أبريل وعن طريق 7 لجان خاصة بأن تتواجد في الكثير من المناطق المتفرقة بكافة أنحاء ومحافظات مصر، ويوم 11 من أبريل هو اليوم المحدد لرؤية الهلال في جميع الدول الإسلامية والذي يغرب قبل أن تغرب الشمس بحوالي نصف ساعة بالقاهرة، أما مكة المكرمة تكون مدة الغروب 26 دقيقة فرق توقيت بينها وبين مصر.

كم عدد أيام شهر رمضان 2021

سوف تكون عدد أيام شهر رمضان المبارك طبقاً للحسابات الفلكية لمدة 30 يوم كاملين وعلى أن يكون عدد ساعات الصيام بأول أيام الشهر الكريم فلكياً 14 ساعة و41 دقيقة بتوقيت مصر، ولكن عدد ساعات صيام 30 رمضان تكون 15 ساعة و34 دقيقة.