استقبل أدعية العشر الأوائل من شهر رمضان 1442-2021 مكتوبة، فهي أحد أكثر المواضيع التي تتصدر عمليات البحث بشكل مستمر في هذا التوقيت من قبل الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم العربي والعالم الإسلامي بشكل عام، حيث ان أفضل ما يتم استقبال به أيام شهر رمضان من كل عام هو استقباله بالدعاء، حيث نجد ان الكثير من الأشخاص في حالة حرص للحصول على أفضل الادعية المستحبة للأيام العشر الأولى من شهر أبريل، فالدعاء في شهر رمضان بشكل عام وفي العشر الاوائل منه بشكل خاص من الأعمال المحببة والمستحبة بشكل كبير من قبل المسلمين خلال ايام شهر رمضان، وسوف ننقل لكم من خلال هذا المقال أهم الأدعية الخاصة بالعشر الاوائل من شهر رمضان بمناسبة اقتراب موعد شهر رمضان 1442.

أدعية العشر الأوائل من شهر رمضان 1442-2021

افضل ادعية العشر الأوائل من رمضان مع حلول شهر رمضان للعام الهجري الحالي فإن الكثير من الاشخاص في جميع انحاء العالم في حالة انتظار شديد لبداية اول ايام شهر رمضان، حيث ان شهر رمضان هو شهر الخير واليمن والبركات الذي يحمل للمسلمين الرزق والخير والمغفرة الواسعة، وافضل ما يجب ان يحرص عليه المسلم بشكلٍ عام خلال شهر رمضان هو الحفاظ على الدعاء بشكل كبير والالتزام به خلال العشر ايام الاولى من شهر رمضان، ونظرا لمدى اهتمام الكثير بالحصول على أفضل الادعية لشهر رمضان المبارك العشر أيام الأولى، اليكم اهم هذه الأدعية المستحبة والمستجابة خلال الأيام الأولى من شهر رمضان.

اللهم أني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.

اللهمَّ صلِّ علَى سيِّدنا محمَّد صلَّى الله عليْه وسلَّم وعَلَى آلهِ وصَحْبِه أَجمَعِيْن، اللهمَّ في اليومِ الثاني من شَهر رمضانَ المبارك، اَللّهُمَّ قَرِّبْني فيهِ إلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِراءةِ آياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ.

اللّـهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ، وَقِيامي فيهِ قيامَ الْقائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغافِلينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنْ الُْمجْرِمينَ.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيبًا مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا أجوَدَ الأجْوَدينَ، اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى إقامَةِ أمرِكَ، وَأذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَأوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا أبصَرَ النّاظِرينَ.

دعاء الايام العشر الاولى من رمضان مكتوب

العشر الاوائل من شهر رمضان هي احد اهم ايام شهر رمضان على الاطلاق، والتي تعد الايام التجهيزية التي يبدأ فيها المسلمين الالتزام بكافة العبادات الهامة خلال شهر رمضان مثل الالتزام بالصلاة وقيام الليل، وغيرها من العبادات مثل الدعاء والتصدق، ونجد ان الدعاء له فضل كبير في شهر رمضان بشكل عام وفي العشر الأوائل من شهر رمضان ايضا بشكل خاص، وجاءت افضل الادعية الخاصة بالعشر الاوائل من شهر رمضان على النحو التالي.

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صِيامِي فِيْهِ صِيامَ الصَّائِمِينَ، وَقِيامِي فِيْهِ قِيامَ القائِمِينَ، وَنَبِّهْنِي فِيْهِ عَنْ نَوْمَةِ الغافِلِينَ، وَهَبْ لِي جُرْمِي فِيهِ ياإِلهَ العالَمِينَ، وَاعْفُ عَنِّي ياعافِيا عَنِ المُجْرِمِينَ.

اللهم أجعل لي فيه نصيباً من رحمتك الواسعة، وأهدني فيه لبراهينك الساطعة، وخذ بناصيتي إلى مرضاتك الجامعة، بمحبتك يا أمل المشتاقين.

اللهم نبهني فيه لبركات أسحاره، ونور قلبي بضياء أنواره، وخذ بكل أعضائي إلى إتباع أثاره بنورك يا منور قلوب العارفين.

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ المُتَوَكِّلِينَ عَلَيْكَ، وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ الفائِزِينَ لَدَيْكَ، وَاجْعَلْنِي فِيْهِ مِنْ المُقَرَّبِينَ إِلَيْكَ، بِإحْسانِكَ ياغايَةَ الطَّالِبِينَ.

اللهم أهدني فيه لصالح الأعمال، وأقض لي فيه الحوائج والآمال يا من لا يحتاج إلى التفسير والسؤال، يا عالماً بما في صدور العالمين.

موعد شهر رمضان 1442

تم اليوم استطلاع هلال شهر رمضان هذا العام يوم الحادي عشر من شهر أبريل الجاري، والذي يوافق يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان، وتم التأكيد أن يوم الإثنين 12 أبريل 2021، هو المتمم لشهر شعبان ومن المتوقع ان يكون بداية شهر رمضان رسميا في يوم 13 من شهر ابريل الجاري في معظم الدول الاسلامية، وانا عن افضل الاستعدادات التي يجب الالتزام بها من قبل الاشخاص في هذه الأيام التي تسبق حلول شهر رمضان، فإنها تتمثل في تهيئة النفس لشهر رمضان المبارك، مثل التوبة الى الله سبحانه وتعالى وصفاء النية استعدادا لدخول ايام شهر رمضان الكريم، وخلال هذا الشهر لابد ان يحرص المسلمين بشكل عام على الكثير من الأشياء الهامة مثل الصلاة والتصدق على الفقراء، بالاضافة الى الحرص على الصلاة وقيام الليل والدعاء الذي يملك الفضل العظيم في هذا الشهر.