شوف عروض رمضان علي سيارات كيا 2021 بالمملكة 2021

سيارات كيا 2021 من اهم السيارات التي تم إطلاقها حديثا بالمملكة والتي تتميز بالراحة والرفاهية المثيرة والتي يستخدمها العديد من المواطنين السعوديين كما تم الإعلان عن عروض سيارات كيا 2021 من قبل شركه عبد اللطيف جميل والتي أعلنت عنها عبر صفحتها علي مواقع التواصل كما تم الإعلان أيضا عن عروض سوزوكي2021 و عروض تويوتا 2021 التي تم إطلاقهم حديثا أيضا بالمملكة والتي يمكن للمواطنين الحصول عليها بكل سهوله، والآن ومن خلال هذه المقالة سوف نقوم بشرح وتوضيح العروض والسيارات بالتفصيل.

عروض رمضان علي سيارات كيا 2021

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن أطلاقها لعده عروض حديثه بمناسبه شهر رمضان الكريم والتي شملت باقة من اهم واحدث سيارات كيا 2021 كما أعلنت شركه عبد اللطيف عن ميعاد بداية العروض والتي تبدأ من 6 أبريل 2021 وتنتهي في 5 مايو 2021 كما أعلنت انه يمكن الحصول علي سياره من العروض بكل سهوله ويسر.

سيارات كيا 2021

والجدير بالذكر انه تم الإعلان عن السيارات التي شملتها العروض والتي سوف نقوم بتوضيحها بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

كيا بيجاس 2021 1.4lx بقسط شهري 853 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر.

بقسط شهري 853 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي مده سداد 60 شهر. كيا بيجاس 2021 lx with accessories 1.4 بقسط شهر 888 ريال وبدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهر 888 ريال وبدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا بيجاس 2021 ex 1.4 بقسط شهري 922 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 922 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا ريو 2021 1.4l بقسط شهري 1046 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 1046 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا ريو 2021 lx بقسط شهري 1205 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 1205 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا ريو 2021 ex بقسط شهري 1314 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 1314 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا سيراتو 2021 1.6l بقسط شهري 1314 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 1314 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا سيراتو 2021 1.6lx بقسط شهري 1349 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 1349 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا سيلتوس 2021 1.6lx بقسط شهري 1409 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

بقسط شهري 1409 ريال بدون مقدم دفعه أولي وعلي مده 60 شهر. كيا سبورتاج 1.6lx بقسط شهري 1612 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر.

بقسط شهري 1612 ريال بدون دفعه أولي وعلي فتره سداد 60 شهر. كيا سبورتاج 2021 1.6lx 2021 بقسط شهري 1653 ريال بدون دفعه أولي وعلي مده 60 شهر.

كيفيه الحصول علي العروض

أعلنت شركه عبد اللطيف جميل عن كيفيه الحصول علي سياره من العروض عن طريق تعبئه النموذج الخاص بطلب تقسيط السيارة وإرساله إلي عبد اللطيف جميل وبعدها سوف يتم التواصل في اقرب وقت لاستكمال خطوات التمويل.