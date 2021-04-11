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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف العروض الطازجة اليوم بالسعودية رمضان مبارك في المقال التالي
العروض الطازجة اليوم بالسعودية رمضان مبارك ، جمعنا لكم متابعين الكرام أهم العروض الأسبوعية الطازجة والأقل سعراً والأعلى جودة ونبدأها من نستو ماركت الرياض، ومنها كيلو من الفلفل الرومي أخضر ب 3،95 ريال، برتقال للكيلو ب 3،95 ريال، عنب أبيض أو أسود الصندوق ب 3،95 ريال، جزر طازج ب 2،95 ريال، تفاح فوجي للكيلو ب 4،95 ريال، بصل كبير للكيس ب 7،95 ريال، بقطين احمر للكيلو ب 1،95 ريال، ثوم باكيت للكيس ب 2،95 ريال، فجل للكيلو ب 1،95 ريال، لحم باكستاني بعظم ب 24،95 ريال، سمك ماكريل صغير ب 4،95 ريال، لحم هندي ب 25،95 ريال، لحم برازيلي مكعبات ب 24،95 ريال، لحم محلى بالعظم ب 20،95 ريال، سمك بايا وسط ب 10،95 ريالن سمك سنابر احمر ب 17،95 ريال، سمك تونه للكيلو ب 22،95 ريال.
العروض الطازجة اليوم بالسعودية رمضان مبارك
عروض الطازجة من المدينة هايبر ولمدة 3 أيام من الآن ومنها كيلو برتقال فالنسيا ب 3،95 ريال، تفاح فوجي ب 3،95 ريال، بطيخ ب 0،95 ريال، مانجو تايمور ب 13،95 ريال، خوخ أحمر ب 6،95 ريال، مانجو كالبيانور ب 9،95 ريال، أفوكادو ب 8،95 ريال، كمثري جنوب أفريقيا ب 5،95 ريال، الزنجبيل الهندي ب 5،95 ريال، كيس ليمون ب 2،95 ريال.
العروض الطازجة من المدينة هايبر
سمك شعري كبير ب 14،95 ريال، سمك ساردين ب 5،95 ريال، سمك با غا هندي صغير ب 4،95 ريال، سمك هامور ب 17،95 ريال، لحم بقري هندي ب 28،95 ريال، تذويب قطع لحم الضان الهندي ب 35،95 ريال، اليوم دجاج ب 15،50 ريال، أسماك بياض ب 14،95 ريال، لحم بقري ب 19،95 ريال، لحم غنم نعيمي ب 35،95 ريال، كبدة لحم ب 19،95ريال.
عروض رمضان اليوم
ميليا سمن بقري 200 مل ب 12،95 ريال، فرشلي حليب جوز الهند 400 مل ب 3،95 ريال، بامبينو الشعيرية 325 جم ب 4،50 ريال، أرز أدا هاريتم ب 2،50 ريال، نيرايارا- سمبار بودرة 200 جم ب 5،50 ريال، حارتم باباستام مكس ب 4،95 ريال، مخلل ليمون مانجو كيلو ب 9،95 ريال، زيت جوز الهند لتر ب 15،95 ريال، شان الشعيرية 140 جم ب 1،95 ريال، حارلم قطع الموز 140 جم ب 3،95 ريال، الصافي حليب طويل الأجل صندوق ب 36
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