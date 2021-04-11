نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مفاجآت شهر رمضان المبارك في سلسلة هايبر بندة في المملكة العربية السعودية رمضان ١٤٤٢ في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت أكبر سلسلة للمحلات التجارية في محال المواد الغذائية هايبر بندة مجموعة من العروض الخاصة بشهر رمضان المعظم والتي تلبي جميع رغبات المستهلكين في شتي انحاء المملكة العربية السعودية والتي تعمل على تخفيض المصروفات بالنسبة للمستهلك ومنها العروض على اللحوم والبقوليات والمشروبات الغازية والمياة والمنظفات والتي تعتبر من اهم واكبر المولات التسويقية بالمملكة العربية السعودية. عروض هايبر بنده لشهر رمضان 1442 معمول بالتمر بر حجم صغير بمبلغ ١٨.٩٥ ريال بدلا من ٢٢.٧٥ ريال. بسكويت مصري طويل ١٨.٩٥ ريال بدلا من ٢٢.٧٥ ريال. بتي فور مشكل ١٨.٩٥ ريال بدلا من ٢٨.٥ ريال. ميني دونات وردي ٣.٩٥ ريال بدلا من ٦.٩٥ ريال. جبنة رومي جرين لاند ٣٢.٩٥ ريال بدلا من ٥٢.٩٥ ريال. جبنة شيدر ابيض ٤٨.٩٥ ريال بدلا من ٦٥.٧٥ ريال. صدور تركي مدخن ٥٦.٩٥ ريال بدلا من ٧٩.٩٥ ريال. لبنة تركي السنبلة ١٩.٩٥ ريال بدلا من ٣١.٩٥ ريال. طحينه الجميل ١٢.٩٥ ريال بدلا من ٢١.٩٥ ريال. جين قليل الدسم هاينز ١٧.٩٥ ريال بدلا من ٢٢.٧٥ ريال. جينة فيتا السعودية ١٠.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٢٥ ريال. جبن ابيض ملح خفيف ٢٦.٩٥ ريال بدلا من ٣٧.٩٥ ريال. جبن ابيض حلواني اخوان ٢٢.٩٥ ريال بدلا من ٣١.٧٥ ريال. حلاوة طحينية ماركة الخروف ٩.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٢٥ ريال. جبنة زينه ٢٤.٩٥ ريال بدلا من ٣٢.٩٥ ريال. جبنة حلوم استرا ٣٣.٩٥ ريال بدلا من ٤٨.٩٥ ريال. جينة فيتا غنم فالبريسو ٤٨.٩٥ ريال بدلا من ٦٢.٢٥ ريال. جبن قليل الدسم هايلاند فريش ١٧.٩٥ ريال بدلاً من ٢٢.٧٥ ريال. مخلل مشكل مصري ٥.٩٥ ريال بدلا من ٩.٩٥ ريال. مربي المشمش والفراوله ١٢.٩٥ ريال بدلا من ١٧.٩٥ ريال. زيتون كالاماتا بريميوم جامو ١٩.٩٥ ريال بدلا من ٣١.٩٥ ريال. وبهذا نكون قدمنا لكم بعض عروض هايبر بنده بمناسبة شهر رمضان الكريم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مفاجآت شهر رمضان المبارك في سلسلة هايبر بندة في المملكة العربية السعودية رمضان ١٤٤٢ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.