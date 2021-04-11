نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ON TV الجديد على النايل سات بجودة HD التي ستعرض مسلسلات رمضان 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن التردد الجديد لقناة ON TV التي ستعرض مسلسلات رمضان 2021 على شاشاتها، وتقوم القناة ايضا بعرض العديد من البرامج التي يحبها الجميع ويريد مشاهدتها بجودة ممتازة HD، تابع معنا لتتعرف على تردد القناة الجديد على القمر الصناعي نايل سات وطريقة تركيب التردد على الريسيفر في موقعكم المتميز ثقفني.

تردد قناة ON TV الجديد

ويمكنك إضافة التردد الجديد الخاص بالقناة على النايل سات، للاستمتاع بمشاهدة البرامج والمسلسلات المعروضة على شاشات قناة ON TV، وتتميز القناة بجودة عرض ممتازة HD.

تردد ON TV على النايل سات

ويمكنك إضافة القناة على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد الجديد الآتي:

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي أو رأسي أو V.

طريقة تركيب تردد القناة على الريسيفر

ويمكنك تركيب تردد القناة على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات الآتية بعناية، تابع الخطوات الآتية بعناية:

قم بالذهاب إلى الإعدادات الخاصة بالريسفر من خلال زر Settings الموجود في الريموت.

قم بالضغط على “تركيب” في قائمة الإعدادات.

قم بإدخال كلمة السر المطلوبة والتي هي في معظم الريسفرات أربعة أصفار”0000″.

في قائمة الأقمار الصناعية قم باختيار القمر الصناعي “نايل سات Nile Sat”.

بعدها في قائمة الترددات قم بالضغط على زر “إضافة” ذو اللون الموضح لديك في الشاشة.

بعدها قم بإدخال التردد ومعدل الترميز والاستقطاب الخاص بالقناة (عمودي أو أفقي).

اضغط على بحث.

وهكذا تكون قد استطعت إضافة جميع القنوات الموجودة في التردد، ويمكنك من خلال هذه الطريقة تركيب أي تردد على أي ريسيفر، حيث إن هذه الطريقة تعمل على جميع الريسيفرات بإذن الله.

مسلسلات رمضان 2021 في ON TV

وستقوم قناة أون تي في بعرض العديد من مسلسلات رمضان 2021، ومن ضمن هذه المسلسلات الآتي:

مسلسل الاختيار 2.

مسلسل نسل الأغراب.

مسلسل نجيب زاهي زركش.

مسلسل كل ما نفترق.

مسلسل بين السما والأرض.

مسلسل كوفيد-25.

وهذا كان مقالنا عن تردد قناة ON TV على القمر الصناعي نايل سات، وبمناسبة شهر رمضان المبارك يمكنك أن تتعرف على أسعار فوانيس رمضان الجديدة 2021 من الرابط أسعار فوانيس رمضان تبدأ من 7 جنيه، كل عام وأنتم بخير.