نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مسلسلات رمضان 2021 وجميع القنوات الفضائية الناقلة لها في المقال التالي
جدول مسلسلات رمضان 2021، مع بدأ أعتاب شهر رمضان المبارك مع نهاية يوم الاثنين سيقوم التلفزيون المصري بعرض المسلسلات التي يتم الإعلان عنها الأيام السابقة، في هذه المقالة نقدم جدول مسلسلات رمضان 2021 وجميع القنوات الفضائية الناقلة لها.
جدول مسلسلات رمضان 2021
قامت بعض القنوات بالإعلان عن مسلسلات رمضان، والبرامج الرمضانية التي ستعرض خلال شهر رمضان المبارك.
- مسلسل موسي بطولة الفنان محمد رمضان.
- مسلسل الاختيار2 بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي.
- مسلسل نسل الأغراب بطولة أمير كرارة وأحمد السقا.
- مسلسل كوفيد 25 بطولة الفنان يوسف الشريف.
- مسلسل ملوك الجدعنة ببطولة الفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد.
- مسلسل شقة 6 من بطولة الفنانة روبي.
- مسلسل لحم غزال من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق.
- مسلسل زاهي نجيب زركش بطولة يحي الفخراني.
- مسلسلة لعبة نيوتن مني زكي.
- مسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز والفنانة هند صبري.
- مسلسل اللي مالوش كبير للفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي.
- مسلسل ضد الكسر للفنانة نيلي كريم.
- مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرا وباسل الخياط.
- ضل راجل للفنان ياسر جلال.
- مسلسل النمر للفنان محمد إمام.
- مسلسل أحسن أب للفنان علي ربيع.
- مسلسل عالم موازي للفنان دنيا سمير غانم.
- مسلسل القاهرة كابول للفنان طارق لطفي والفنان وفتحي عبد الوهاب.
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القنوات الناقلة لمسلسلات رمضانية 2021
- ستقوم قناة ON و قناة ON Drama بعرض مسلسل الاختيار 2 ، ونسل الأغراب، كوفيد 25 ، بين السما والأرض.
- تقوم قناة dmc بعرض مسلسل موسى، وهجمة مرتدة، لعبة نيوتن.
- ستقدم قناة CBC مسلسل اللي مالوش كبير، ضد الكسر، حرب أهلية.
- قناة الحياة الحمراء ستقدم عدد من المسلسلات الرمضانية ضل الراجل، النمر، أحسن أب، عالم موازي، القاهرة كابول.
- ستقوم قناة MBC Masr بعرض ملوك الجدعنة، شقة 6 ، لحم الغزال، وبذلك قد نكون قدمنا جدول مسلسلات رمضان2021 .
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