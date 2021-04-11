نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بانوراما فود الجديد PNC Food 2021 علي النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بانوراما فود الجديد، نقدم اليوم تردد القناة من أهم القنوات المختصة بابتكار الأفكار وتقديم الأكلات ومعلومات الطبخ لكل السيدات، ومع دخول شهر رمضان الكريم يبحث الكثيرين عن تردد قناة بانوراما فود الجديد PNC Food 2021 علي النايل سات لجلب الأفكار في تحضير سفرة طعامك.

تردد قناة بانوراما فود الجديد علي النايل سات

تقدم قناة بانوراما فوود أفضل الأكلات المحلية والعالمية التي يبحث عنها كثير من ربات المنزل والسيدات وأيضاً الرجال لتطبيقها في مطبخهم، وتقدم العديد من الأفكار الجديدة في عالم الطبخ، وتهتم بتقديم كل الأكلات وفقاً لاحتياجات جميع المشاهدين، فهي تهتم أيضاً بتقديم وجبات ومشروبات للتخسيس وإنقاص الوزن، وتطرح جميع الاقتراحات الممكنة في ذلك، والنصائح اللازمة في مجال المطبخ تهتم بانوراما فوود في تقديمها، مما أدي إلي حرص جميع المشاهدين علي البحث عن تردد Panorama Food الجديد .

تردد PNC Food 2021

الآن يمكنك مشاهدة قناة بانوراما فوود علي التردد الجديد Panorama Food الخاص بها في عام 2021 من خلال ضبط إعدادات القناة علي النايل سات بالتالي:

التردد 12054.

معدل الاستقطاب افقي.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

معدل الترميز 27500.

وجب التنويه أن قناة بانوراما فوود تقدم برامج مختصة للأشخاص متبعين النظام الصحي ومساعدتهم علي خسارة الوزن بسهولة، واقتراح الأكلات المختصة للنظام، أيضا قدمنا سابقاً تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المفتوحة والمشفرة علي النايل سات ، والآن يمكنك الاستمتاع بمشاهدة ومتابعة كل محتوي جديد تقوم بتقديمه قناة بانوراما فوود Panorama Food علي التردد الحديث لها علي النايل سات، وستمدك بجميع الأفكار التي ستلجأ لها خلال أيام شهر رمضان الكريم، وبمناسبة شهر رمضان يمكنك الإطلاع علي طريقة عمل القطايف البيتي بدون تكاليف في المنزل بسهولة، وبذلك قد نكون أنهينا مقالنا اليوم عن تردد قناة بانوراما فوود الجديد.