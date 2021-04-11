نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبارات تهنئة شهر رمضان 2021 Congratulations Ramadan معايدات الشهر الفضيل أجمل رسائل التهنئة المحببة في المقال التالي
تهنئة شهر رمضان 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام الشهر الفضيل، ومع انتشار جو البهجة والسرور بين جمع المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي، ويمكن الان ارسال تهنئة شهر رمضان 2021 للاحباء والعائلة والاصدقاء، والجدير بالذكر أن تلك المعايدات يمكن إرسالها عبر الفيس بوك أو الواتساب ويُعد هذا من أفضل طرق التهنئة للحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الأفراد.
تهنئة شهر رمضان 2021
من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، ليبدأ غدًا الاثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 2021 أول صلاة تراويح وتهجُد وقيام ليل وأول سحور، والجدير بالذكر أن معايدات رمضان تُفرح الاهل والاحبة، ويمكن إرسالها من خلال العبارات التالية.
عبارات تهنئة شهر رمضان 2021 مكتوبة
- لقد انتشرت روائح شهر رمضان أود أن أهنئكم بقدوم هذا الشهر أعاده الله علينا بالخير والبركة.
- كل عام وأنت إلى الله أقرب بمناسبة قدوم هذا الشهر الفضيل.
- مرحب بقراءة القرآن وتلاوة الذكر الحكيم عساكم من عواده.
- مرحب شهر الطاعات والبركات كل عام وأنتم بخير وبصحة بمناسبة حلول شهر رمضان شهر التقوى والإيمان.
- اللهم بلغنا هذا الشهر العظيم لا فاقدين ولا مفقودين.
- اللهم اجعل هذا الشهر من أجمل الأيام وارفع عنا البلاء ما نعلمه ومالا نعلمه.
- عساكم من عواده أدعوكم إلى المسامحة والعفو عمن آذاه عسى الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.
- أدعو من الله أن تكون أيامك سعيدة وكل عام وأنتم بخير بمناسبة قدوم هذا الشهر الجليل.
- أود أن أذكرك بفعل الطاعات والبركات في هذا الشهر المبارك عسى أن تقبل فيه أدعيتنا وأعمالنا الصالحة.
- كل عام وانت بخير والحمد لله على نعمة رمضان وعلى نعمة مواسم الطاعات.
- سبحانك اللهم لك الحمد بقدر ما لم تعط وما أعطيت لك الحمد أن هديتني إلى الحكمة وجعلتني أرى أن نور المصباح الضئيل الذي يضيء جوانب بيتي.
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