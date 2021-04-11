عبارات تهنئة شهر رمضان 2021 Congratulations Ramadan معايدات الشهر الفضيل أجمل رسائل التهنئة المحببة

تهنئة شهر رمضان 2021، ساعات قليلة تفصلنا عن أول أيام الشهر الفضيل، ومع انتشار جو البهجة والسرور بين جمع المسلمين في جميع أنحاء الوطن العربي، ويمكن الان ارسال تهنئة شهر رمضان 2021 للاحباء والعائلة والاصدقاء، والجدير بالذكر أن تلك المعايدات يمكن إرسالها عبر الفيس بوك أو الواتساب ويُعد هذا من أفضل طرق التهنئة للحفاظ على التباعد الإجتماعي بين الأفراد.

تهنئة شهر رمضان 2021

من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، ليبدأ غدًا الاثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 2021 أول صلاة تراويح وتهجُد وقيام ليل وأول سحور، والجدير بالذكر أن معايدات رمضان تُفرح الاهل والاحبة، ويمكن إرسالها من خلال العبارات التالية.

عبارات تهنئة شهر رمضان 2021 مكتوبة