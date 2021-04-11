الثلاثاء أول يوم للصيام كل عام وأنتم بخير 1442

الثلاثاء هو أول يوم للصيام من أيام شهر رمضان المبارك نستقبله بالفرح والمحبة مثل كل عام، إلا انه يهلّ على بعض الأسر وهم يتألمون نتيجة لإصابتهم بفيروس كورونا لذلك ومع كل عبارة تهنئة نرسلها للجميع من الأحباب والأصحاب في كل مكان وعلى وسائل التواصل نرسل الدعوات القلبية بالشفاء وأن يزيح الله البلاء عن الجميع اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين في كل مكان.

الثلاثاء أول يوم للصيام

أعلنت دار الإفتاء عن أول يوم للصيام هو الموافق الثلاثاء الثالث عشر من شهر أبريل ليكون الغد الاثنين هو المتمم لشهر شعبان. أعاده الله على الجميع بكل الخير والعافية. ونتلقى جميعا عبارات تهنئة في هذا الشهر الكريم والكثير من الدعوات التي نتمنى أن تستجاب من الله.

عبارات تهنئة بمناسبة أول أيام رمضان

هلّ علينا شهر رمضان لعطينا دفعة إيمانية جديدة نواصل بها العمل والطاعة، والتحول من حالة السرعة اليومية في الحياة إلى الهوء والتعقل.

يصاحب شهر رمضان الكثير من التأني والعمل الصالح والرغبة في العطاء.

يعتبر شهر رمضان من أهم الأوقات التي يهتم فيها الأفراد بغيرهم ويقدمون يد المساعدة بلا انتظار .العمل له ثواب مضاعف في الشهر الكريم فاحرص على زيادة حسناتك.

اللهم بر بأهلي وارحم ميتهم ووفقهم فعل الصالح من العمل حتى تقبل صيامهم وقيامهم.

مبارك عليكم الشهر بما يحمله لكم من خير وبر وثواب وفضل ونعم من المولى.

كلمات تهنئة للأهل

أهلي وأحبابي الذي انعم الله بهم عليّ ومنّ عليّ بوجودهم في حياتي وكرمهم معي مع كل يوم يمر علينا ونحن بصحة وسعادة وأمل. أتمنى لكم شهر يسيراً عليكم ووافر بالصحة والسعادة والفرح. أن يجنبكم فيه الأذى والمرض وأن يبعد عنكم البلاء. ودعواتي لكل المسلمين في كل بقاع الأرض والعالم أن يمنّ على الجميع بشهر خير وبر وصدقة وعلم وقراءة وتلاوة القرآن والصلاة وأن يكملها بليلة القدر وقبول الدعوات، والثواب الخالص من الله تعالى.

قدمنا التهنئة لكل الأهل والأحباب ونتمنى لهم صوما مقبولاً وإفطارا مقبول الدعوة، والثواب من الله الذي أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار.