شوف عروض بنده في السعودية وهايبر بنده السعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم

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عروض بنده في السعودية وهايبر بنده السعودية، تعتبر أسواق ومتاجر بنده في المملكة العربية السعودية من أكبر الأسواق التجارية الموجودة ويفضل جميع العملاء هذه الأسواق، وذلك لأنها تقدم دائماً للعملاء أفضل الخدمات فتقدم لهم الكثير من التخفيضات والعروض بنده الأسبوعية واليومية والتي تكون على جميع السلع والمنتجات الغذائية الموجودة داخل الفروع بنده كما تعرض لهم أجود أنواع المنتجات الغذائية، وذلك الأمر ما يفضله جميع العملاء، وتقوم أيضاً بعرض جميع هذه العروض بنده في السعودية على الموقع الإلكتروني الخاص بها. عروض بنده في السعودية وهايبر بنده السعودية عروض بنده اليوم سمبوسك بالخضار أو سمبوسك بالجبنة السنبلة 12 قطعة 240 بلغ سعر الحبة 7 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي.

صدور دجاج السنبلة 1 كيلو بلغ سعر الحبة 19 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

رقائق بف بيستري السنبلة 400 جم بلغ سعر 3 حبات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

رقائق بف بيستري السنبلة. 800 جم بلغ سعر الحبة 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

شرائح عجينة الرقائق الهشة وليمة 400 جم بلغ سعر 5 حبات 9 ريال سعودي بدلاً من سعر 32 ريال سعودي.

عروض بنده الأسبوعية رقائق سبرينج رول وليمة 160 جم بلغ سعر 2 عبوة 4 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي

رقائق سبرينج رول بالبيض بالقمح الكامل السنبلة 160 جم بلغ سعر 2 عبوة 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 11 ريال سعودي. خصومات بنده على المنتجات الغذائية تخفيضات هايبر بنده رقائق سبرينج رول السنبلة 345 جم بلغ سعر الحبة 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 9 ريال سعودي.

برانا سادة السنبلة 450 جم بلغ سعر 2 عبوة 6 ريال سعودي بدلاً من سعر 14 ريال سعودي.

رقائق السمبوسة بالقمح الكامل السنبلة 500 جم بلغ سعر الحبة 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 8 ريال سعودي.

عجينة الكنافة شرائح عجينة البقلاوة عجينة جلاش فاخرة السنبلة 500 جم بلغ سعر العلبة 5 ريال سعودي بدلاً من سعر 18 ريال سعودي.

مكعبات الثوم المهروسة السنبلة 500 جم بلغ سعر الكيس 13 ريال سعودي بدلاً من سعر 19 ريال سعودي واليكم أيضاً عروض العثيم في شهر رمضان وعروض هايبر لولو في شهر رمضان وهكذا نكون انتهينا من عروض بنده في السعودية . الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده في السعودية وهايبر بنده السعودية بمناسبة شهر رمضان الكريم - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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