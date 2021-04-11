نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 12 ابريل 2021 مهرجان الطازج في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم من خلال موقع ثقفني عروض العثيم اليوم الاثنين 12 ابريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442 مهرجان الطازج حيث تعد عروض العثيم من العروض المميزة جدا في جميع المدن في المملكة العربية السعودية حيث تقدم تخفيضات علي جميع المنتجات الغذائية والأدوات الكهربائية والمنزلية بتخفيضات وخصومات تصل إلي 50% بمناسبه شهر رمضان الكريم وسوف نعرض لكم مجله عروض العثيم كي تستفيدوا بالخصومات المقدمة علي جميع المنتجات.

عروض العثيم اليوم الاثنين

تضم عروض العثيم جميع الأطعمة والمشروبات اللازمة لجميع أفراد الأسرة من فواكه ولحوم واسماك وخضروات حيث توفر عروض العثيم جميع السلع الرمضانية بخصومات كبيره للمواطنين بمناسبه شهر رمضان الكريم وسوف اعرض لكم مجله عروض العثيم كي تتعرفن علي المنتجات المقدمة ولكي تستفيدوا بالخصومات حيث يتوفر مهرجان الطازج لمده يوم واحد فقط الاثنين 12 ابريل فقط.

مجله عروض العثيم مهرجان الطازج

تشمل عروض العثيم اليوم الاثنين تخفيضات كبيره :

تقدم عروض العثيم خصومات علي بصل احمر بسعر 1.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم اليوم خصومات علي بطاطس كيس بسعر 1.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الاثنين خصومات علي تفاح اصفر سوري بسعر 6.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم خصومات علي البرتقال بسعر 2.95 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم الاثنين في عروض الخضار الطازج تخفيضات علي فلفل اخضر بسعر 5.45 ريال سعودي و بخاري حمراء بسعر 6.95 ريال سعودي كما تحتوي عروض العثيم الطازج علي ذره فشار بسعر 5.50 ريال سعودي

تشمل عروض العثيم الاثنين في مهرجان الطازج :

تضم عروض العثيم الليمون الفتنامي بسعر 5.95 ريال سعودي

طماطم شيري علبه بسعر 4.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الاثنين تخفيضات علي خس الايس بيرج بسعر 4.75 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم الاثنين تخفيضات علي بصل ابيض بسعر 5.95 ريال سعودي

تقدم عروض العثيم في مهرجان الطازج لبنه تشيز لاند كامل بسعر الدسم بسعر 48.95 ريال سعودي

كانت كل هذه مجله عروض العثيم اليوم علي مهرجان الطازج لجميع المنتجات الغذائية والسلع الرمضانية التي توفرها أسواق عبد لله العثيم في جميع متاجرها وأسواقها في مكه والمدينة والرياض والمدينة والطائف في المملكة العربية السعودية حيث تتوفر هذه العروض لمده يوم واحد فقط الاثنين 29 شعبان 1442