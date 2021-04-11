نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده وهايبر بنده اليوم الإثنين 12 أبريل 2021 لمدة 3 أيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده وهايبر بنده من أجمل العروض في المملكة العربية السعودية حيت تقدم العروض أفضل المنتجات الغذائية بمناسبة الشهر الكريم بسعار منخفضه جدا لعملائها حيث تستمر هذه العروض لمدة ثلاث أيام فقط.

عروض بنده وهايبر بنده

تشمل عروض بنده خليط حلو جرينز مع طبقه كارميل بسعر 49.95 ريال بدلا من 79.90 ريال، وتشمل ايضا شاى فرط ليبتون 17.95ريال بدلا 41 ريال، وتحتوى عروض بنده وهايبر بنده على شوربه شعيرية سريعة التحضير اندومي بسعر21.95 ريال.

تحتوى عروض بنده ايضا على تمر سكرى رطب محلى سيافا بسعر 7.95 ريال، وتضم برتقال للعصير مصرى 1.95بسعر ريال، ايضا كوب الشعيريه سريعة التحضير اندومي 10.95بسعر ريال،طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة بسعر 10.95 ريال، وشوربه الدجاج بالشعيريه ماجى بسعر 24.95 ريال، وحليب كامل الدسم المراعى 64.95 ريال بدلا 131.90.

وتشمل عروض بنده طحين فاخر كويتي بسعر 57.50 ريال بدلا 87 ريال، وشعيريه سريعه التحضير اندومي بسعر 23.95 ريال، وزيتون كالاماتا يونانى كولوسال بسعر 19.95 ريال، وايضا خبز تورتيلا سويتز بسعر 8.59 ريال، بسكويت للشاى اولكر بسعر 71.95 ريال.

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