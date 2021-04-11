“تحميل” صور تهنئة شهر رمضان 2021 لمعايدة الأسر والاصدقاء والاحباء

صور تهنئة شهر رمضان 2021، مجرد ساعات قليلة تفصلنا عن بداية شهر رمضان المبارك، لذلك بدأ الكثير بالبحث عن صور تهنئة شهر رمضان 2021 لإرسالها للأحباب والعائلة والاصدقاء لنشر جو الفرحة بشهر رمضان المبارك متنوعة وجميلة من اجمل الصور والخلفيات الرائعة التي تتضمن الكلمات المميزة الرائعة للتهنئة بحلول شهر رمضان المبارك هذا العام، ويمكن للمسلمين في جميع انحاء الدول العربية بإرسال تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك سنعرض لكم تباعًا.

صور تهنئة شهر رمضان 2021

من المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك بعد غدٍ الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021، ليبدأ غدًا الاثنين 12 أبريل 2021 الموافق 30 شعبان 2021 أول صلاة تراويح وتهجُد وقيام ليل وأول سحور، ويمكن لإدخال جو البهجة والسرور على نفوس الأحبة والعائلات والأصدقاء مشاركتهم بصور تهنئة شهر رمضان 2021 والتي تُفرح الجميع من الكبار والصغار.

صور تهنئة شهر رمضان 2021 على مواقع التواصل الاجتماعي

لقد كان نص الحديث عن لسان الرسول صلى الله عليه وسلم عن عبدالله بن عُمرَ -رضِيَ اللهُ عنهُما- قال: قال رسولُ الله -صلَّى الله عليه وسلَّمَ-: «تَحَيَّنوا ليلةَ القَدْرِ في العَشْرِ الأواخرِ – أو قال: في التِّسعِ الأواخِرِ»، وكانت مواصفات ليلة القدر مثلما وصف رسول الله عليه السلام “إنَّ أمارة ليلةِ القدر أنها صافيةٌ بلجةٌ، كأن فيها قمرًا ساطعًا، ساكنة ضاحيةً لا بَرْدَ فيها ولا حَرَّ، ولا يحلُّ لكوكبٍ أن يُرمى به فيها حتى يصبِحَ، وإن أمارتَها أن الشمس صبيحتَها تخرج مستويةً ليس لها شعاعٌ، مثل القمَرِ البَدرِ، لا يحِلُّ للشيطانِ أن يخرُجَ معها يومئذٍ”، لذلك فيجب علينا نشر البهجة والسرور لشهر رمضان وكان ذلك ما أمرنا به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.