تهنئة رمضان بأحلى رسائل ومسجات عبر المشاركات على الواتساب

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عمر شويل - جدة بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم تأخذ تهنئة رمضان بأحلى الرسائل المرتبة الأولي لدي المسلمون جمعيًا، ويبدئ الناس في التحضير لهذا الشهر الكريم سواء بتهيئة أنفسهم للأدعية أو بتزيين البيوت لاستقبال هذا الشهر، ويبدئ الناس في تحضير الدعوات والتهنئة للأقارب والجيران والأصدقاء، وهذا الشهر الكريم يتقرب الجميع من بعض فيرسلوا الرسائل لكي يعيدوا على الأصدقاء والأحباب لذلك نقدم لكم التهاني الرمضانية.

تهنئة رمضان بأحلى الرسائل



كل عام وأنتم بخير نسأل الله أن يجعل لكم من الجنة نصيب وأن يرزقنا وأياكم بحسن الخاتمة. رمضان كريم عليكم جميعًا وأسأل الله أن يحمل لكم هذا الشهر الخير كله. رمضان كريم على جميع أصدقائي مع تمنياتي لكم بالخير وأن يدوم جمعتنا ويجعلها عامرة بالخير. كل عام وأنتم بألف خير وصحة ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

بالحديث عن شهر رمضان المبارك وأدعيته وتهانيه يجب علينا ايضا أن نعرف أهم مزايا الصيام وفوائده.

سنعرفها في النقاط الأتية:

عندما نمتنع عن الأكل لمدة طويلة سيخفض ذلك من الكوليسترول وضغط الدم لمن يعانون من هذه المشاكل الصحية. يخفف من العديد من الآلام المزمنة أكثرها شيوعًا (ألام المفاصل). كما ينقي الجسم من السموم العالقة به. أثناء الصوم تقوم المعدة بالانكماش كما يقوم الغشاء المخاطي بالتعافي تمامًا. كما أنه يعمل على جعل البنكرياس يأخذ راحة. يعمل الصوم على تجديد الخلايا العصبية كما أن البعد عن الأكل لمدة معينة قد يحسن م الحالة المزاجية.

يجب علينا في الوقت قبل الإفطار أن نستغل هذا الوقت بقدر الامكان في الدعاوات والتسابيح وذكر الله سبحانه عز وجل.

“اللهم أعفو عنا وأغفر لنا وأرحمنا أنك أنت الرحمن الرحيم”.

“اللهم بلغنا رمضان وأنت راضي عنا وعن احبائنا يا الله”.

“اللهم قربنا ومن نحب إليك يا الله”.