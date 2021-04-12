شوف عروض العثيم اليوم 12 أبريل 2021 عروض شهر رمضان

تقدم أسواق العثيم إليكم مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%، فالآن بإمكانكم التمتع من عروض العثيم في شهر رمضان الكريم التي توفر إليكم كافة المنتجات وبأسعار مناسبة لكافة الطبقات، فمع اقتراب شهر رمضان يهتم الكثيرين بالمأكولات الذي سيتناولها خلال ذلك الشهر وبأسعارها ولكن من خلال عروض العثيم سيتم الحصول على أفضل منتجات مقابل تخفيضات.

عروض أسواق العثيم اليوم الاثنين

أسواق العثيم هي شركة مساهمة في المملكة العربية السعودية حيث هي ثاني أكبر سلسلة أسواق مركزية من جانب المبيعات، فيوجد لهذه الأسواق أكثر من 183 فرع على مستوى أرجاء المملكة السعودية وفي مصر ايضاً، فتوفر الأسواق إليكم أفضل أنواع المنتجات كما أنها من الشركات النشطة في مجال البيع بالجملة والتجزئة لجميع المنتجات الغذائية والاستهلاكية، ومن أهم المميزات التي تتمتع بها أسواق العثيم أنها توفر إليكم مجموعة من الأسعار والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50%.

عروض العثيم على منتجات الطازجة

تمر تماره سكري رطب كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي.

كراسون جبنة بيضاء الكيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

عجينة تمر الكيلو بسعر 4.95 ريال سعودي.

عنب احمر كبير الكيلو بسعر 5.95 ريال سعودي.

ثوم شبك 1 ربطة بسعر 2.25 ريال سعودي.

ملفوف أبيض 2 كيلو بسعر 2.95 ريال سعودي.

برتقال عصير الكيلو 2.95 ريال سعودي.

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

بصل احمر 2 كيلو بسعر 1.95 ريال سعودي.

بطاطس كيس 1 كيس بسعر 1.95 ريال سعودي.

مميزات عروض العثيم الأسبوعية

توفر إليكم عروض العثيم مجموعة من الخصومات والتخفيضات التي تزيد نسبتها عن 50% وذلك على جميع المنتجات التي تشمل المواد الغذائية ومستلزمات الأطفال ومستلزمات التنظيف وتزداد عروض العثيم الأسبوعية في شهر رمضان الكريم وذلك لإتاحة جميع المنتجات لجميع الأفراد.