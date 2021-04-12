شوف عروض لولو ماركت جدة عروض الصحة ثروة

عروض لولو ماركت جدة ، عروض خاصة من لولو ماركت خلال شهر رمضان تحت شعار الصحة ثروة، مجموعة رائعة من العروض على المنتجات العضوية، ومنها بلو دايموند حليب لوز غير محلى لتر ب 15،95 ريال، 24 مانترا قمح انا كامل عضوي 2 كيلو ب 12 ريال، 24 مانترا طحين بيزان عضوي كيلو ب 16،75 ريال، 24 مانترا طحين راجي عضوي 500 جم ب 5،50 ريال، تاتفا أرمار تور دال عضوي 500 جم ب 7،75 ريال، 24 مانترا مسحوق جاجري عضوي 500 جم ب 9،75 ريال، تاتفا أحمر عضوي 500 جم ب 7،15 ريال، سكر بني عضوي 500 جم ب 6،75 ريال، تاتفا أرز عضوي سونا مسري 5كيلو ب 33،50 ريال.

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جميع المنتجات السابق ذكرها، انتاج الهند وعضوية وللحصول على الفائدة القصوي منها، يجب أن يختار العميل نوع السكر المناسب لنظامة الغذائي أو الدقيق سوف يساعد ذلك على تحسين صحة الجهاز الهضمي ومعدل الكورليسترول في الدم.

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ذا بيري عصير التوت السوبر لتر ب 23،50 ريال، روبيكون عصير بدون سكر لتر متنوع ب 11،95 ريال، مو حليب عضوي طويل الأجل لتر ب 12،50 ريال، روجاني عصير فواكة طبيعي 750 مل ب 12،95 ريال، تاي ماء جوز الهند العضوي لتر ب 12،95 ريال، سوفرست سوبر حبوب سوبر ألياف عضوي 400 جم ب 17،55 ريال، ميريديان بيستو أخضر خالى من الجولتين ب 20،85 ريال، مربي ستيوت مرضي السكري بدون سكر مضاف ب 19،75 ريال، بيونا كعك أرز عضوي بدون ملح 100 جم ب 9،95 ريال، بيونا زبدة اللوز العضوية ب 49،45 ريال.

الطعام العضوي هو الطريق الأمثل للحفاظ على صحة الإنسان و الحصول على جسم سليم، لأنه خالى من المواد الكيميائية والمبيدات الحشرية، وبتالى فهو يحمي من الإصابة بالأمراض الناتجة عن تناول أطعمة غير صحية على المدي الطويل، ويمدي الطعام العضوي الإنسان بالعناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها ولا توجد في المنتجات غير العضوية.