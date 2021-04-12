شوف بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم السعودية

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بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم السعودية، يمكنك الآن شراء الخضروات والفاكهة الطازجة بنصف السعر وشراء 2 كيلو ثمن كيلو من متاجر العثيم المملكة السعودية. بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم السعودية بالطبع خلال شهر رمضان سوف يكون استهلاك كل منزل من الخضروات والفاكهة أكثر بكثير من المعتاد، ولذلك العثيم يقدم فرصة ذهبية لكل ربة منزل، حيث يقدم خصومات 50% على السلع الغذائية واللحوم الطازجة، يمكنك شراء 2 كيلو بسعر كيلو واحد فقط. عروض الفاكهة الطازجة بنصف الثمن يمكن الآن شراء كيلو برتقال لصنع عصير برتقال طازج بسعر التكلفة 2.95 ريال فقط.

كيلو تفاح طازج أصفر سوري بسعر التكلفة 6.95 ريال فقط ، كيلو قرع عسل أمريكي بسعر التكلفة 4.45 ريال.

كيلو برقوق أحمر طازج بسعر التكلفة 6.95 ريال، كيلو افوكادو بسعر التكلفة 8.95 ريال.

كيلو عنب أحمر طازج كبير الحجم بسعر التكلفة 9.95 ريال سعودي فقط. بنص السعر مهرجان الطازج أشتري الخضروات الطازجة 2 الكيلو بسعر كيلو واحد فقط أشتري الآن 2 كيلو بصل أحمر بسعر 1.95 ريال، كيس بطاطس بسعر التكلفة 1.95 ريال.

كيلو فلفل أخضر طازج بسعر التكلفة 5.45 ريال، عدد 2 ربطة ليمون أخضر بسعر 2.95 ريال، عدد 2 ربطة بقدونس طازج بسعر 1.25 ريال.

كيلو خس الايس بيرج طازج بسعر التكلفة 4.75 ريال، كيلو بصل أبيض بسعر التكلفة 5.95 ريال، ربطة ثوم بسعر التكلفة 2.25 ريال، 2 كيلو ملفوف أبيض بسعر 2.95 ريال. عروض وتخفيضات 50% على سلع غذائية متنوعة من متاجر العثيم يمكنك الحصول على كيلو لحم عجل بلدي طازج بدون عظام بسعر التكلفة 38.95 ريال.

كيلو قهوة هرري غامق عربي بسعر التكلفة 32.50 ريال، كيلو ذرة لصنع الفشار بسعر التكلفة 5.50 ريال، برطمان هيل من شركة زدني وزن 500 جرام بسعر التكلفة 51.95.

عدد 2 علبة طماطم شيري بسعر علبة 4.95 ريال، كيلو لبنة من شركة تشيز لاند كاملة الدسم بسعر التكلفة 17.95 ريال.

كيلو جبن اسطنبولي صفراء بسعر التكلفة 12.95 ريال، علبة دجاج مجمد عدد 10 قطعة وزن 900 جرام من شركة لاتينا.

كيلو فصولياء بيضاء صغيرة الحجم بسعر التكلفة 10.50 ريال، كيلو حمص حب بسعر التكلفة 8.50 ريال، كيلو عدس أحمر مجروش بسعر التكلفة 5.75 ريال.

2 كيلو جبن الزهار دوبل كريم بحبة البركة بسعر كيلو 21.80 ريال، كيلو زيتون أسود أكورسا بسعر التكلفة 7.50 ريال، كيلو جبن سول دوبل كريم هنغاري بسعر التكلفة 10.95.

كيلو جوز هند بودرة بسعر التكلفة 13.50 ريال، كيلو زبيب بسعر التكلفة 9.95 ريال.

كيلو تمر سكري من شركة تمارا بسعر التكلفة 11.95 ريال، 2 كيلو زلابية بالعسل بسعر كيلو 14.95 ريال، كيلو كرواسون محشو بالجبن الأبيض بسعر التكلفة 5.95 ريال.

إناء ضغط لتسوية الطعام سريعًا المونيوم من شركة السيف سعة 15 لتر بسعر التكلفة 119.

كبة لتقطيع وفرم الخضار ماركة كينوود بسعر التكلفة 79 ريال فقط. إناء ضغط كهربائي لتحضير الطعام سريعًا من شركة هومر بسعر التكلفة 179 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة بنص السعر مهرجان الطازج من العثيم السعودية - تخفيضات وعروض العثيم error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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