شوف عروض بنده عروض رمضان 1442 جديدة في السعودية لمدة 3 أيام

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عروض بنده عروض رمضان 1442 جديدة في السعودية، والتي تستمر لمدة 3 أيام حيث يهتم هايبر بنده Hyper Panda بتوفير أقوى العروض في رمضان 2021، والتخفيضات على أسعار المنتجات بمختلف أنواعها، وتبدأ عروض بندة السعودية الخاصة لمدة 3 أيام بدايةً من يوم الأحد الموافق 11 ابريل وحتى يوم الثلاثاء 13 ابريل 2021، ومن أقوى عروض هايبر بنده اليوم عرض حصري على شاشة تلفزيون دورا المميزة 58 بوصة سمارت تي في والتي تتمتع بجودة صورة عالية النقاء والوضوح بسعر 1299 ريال سعودي بدلًا من 1899 ريال سعودي، وذلك بالإضافة إلى خدمة توصيل وتركيب مجانية من بنده السعودية Panda، ويمكنكم تصفح كافة العروض فيما يلي. عروض بنده عروض رمضان 1442 في السعودية عرض خاص على شاشة تلفزيون دورا 43 بوصة المميزة + التوصيل والتركيب المجاني بسعر 649 ريال سعودي بدلًا من 799 ريال سعودي.

عرض حصري ومميز على شاشة تلفزيون دورا 43 بوصة سمارت تي في، يتمتع بجودة صورة فائقة الوضوح والنقاء فقط بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 999 ريال سعودي.

عرض الاسبوع من بنده الأسبوعية على شاشة تلفزيون دورا 65 بوصة، سمارت تي في، جودة صورة عالية الوضوح والنقاء + التوصيل والتركيب المجاني من بنده Panda بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2699 ريال سعودي. هايبر بنده Panda عرض حصري على ابل ايفون Apple iPhone 12 Pro Max، يدعم شريحة اتصال واحدة SIM، يدعم شبكة 5G، مزود بـ رام 6 جيجا، ذاكرة داخلية 256 جيجابايت، شاشة مقاس 6.7 بوصة بسعر 5199 ريال سعودي بدلًا من 5699 ريال سعودي، ووفر 500 ريال سعودي من بنده السعودية.

عرض خاص ومميز على سعر ابل ايفون Apple iPhone XR، يدعم شبكة 4G، مزود بـ رام 6 جيجا، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت، شاشة مقاس 6.1 بوصة، متوفر بعدة ألوان بسعر 2499 ريال سعودي بدلًا من 2599 ريال سعودي.

عرض حصري ومذهل على سعر ابل ايفون Apple iPhone 12 Pro، يدعم شريحة اتصال، مزود بـ رام 6 جيجا، مقاس الشاشة 6.7 إنش، ذاكرة داخلية 128 جيجابايت بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 4699 ريال سعودي، أما عن المزود بـ ذاكرة داخلية 256 جيجابايت فهو بسعر 5099 ريال سعودي بدلًا من 5349 ريال سعودي. كنا مع أفضل مجموعة عروض وتخفيضات من بنده Panda على أسعار المنتجات الإلكترونية الأكثر إستخدامًا ومبيعًا في المملكة العربية السعودية، وسنوافيكم بكافة التفاصيل حول أجدد تخفيضات هايبر بنده Hyper Panda فتابعونا. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده عروض رمضان 1442 جديدة في السعودية لمدة 3 أيام error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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