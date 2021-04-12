شوف عروض العثيم بالسعودية اليوم تخفيضات شهر رمضان 1442

عروض العثيم بالسعودية اليوم رمضان 1442، توفر إليكم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات في الأسبوع الأول من شهر رمضان وذلك يساعدكم في الحصول على جميع المنتجات الغذائية بأسعار مناسبة للجميع، حيث يتم الحصول على هذه العروض ابتداء من يوم 7 أبريل حتى يوم 13 إبريل وذلك أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك ونؤكد إليكم أن جميع المنتجات طازجة ومن السهل أن يتم الحصول عليها أون لاين بكل سهولة فعليكم الآن سرعة التوجه والاستفادة من كافة عروض العثيم.

المنتجات التي ينطبق عليها عروض العثيم بالسعودية الأسبوعية:

كما ذكرنا إليكم من قبل أن العروض تنطبق على الكثير من المنتجات الغذائية وبالتالي يتوفر إليكم إمكانية شراء الكثير من المنتجات بأسعار مناسبة لكم وإليكم أهم هذه المنتجات:

توفر إليكم أسواق العثيم عروض على حليب نيدو بودرة 2500 جرام وسكر أبو فهد ناعم 10 كجم وشراب تونو توت 710 مل وصلصلة طماطم الندى.

تقدم إليكم أسواق العثيم أيضاً في ذلك الأسبوع عروض على كريم كراميل الفوستر كلاركس بالإضافة لتورتة سوريس رول شوكولاتة صغيرة مع بسكويت جوز الهند.

يتم تقديم العروض أيضاً على الكثير من الأجهزة الكهربائية على سبيل المثال شاشة توشيبا ال أي دي 32.

من الأغراض التي يتم تقديم العروض عليها أيضاً مستلزمات المطبخ كعصارة الحمضيات وقلاية السيف 4 لتر وسخان ساندويتش بانيكس.

تقدم إليكم عروض أيضاً على العلالي علب 450 جرام ومايونيز 886 مل وسلاتونة ريو ماري منوع وصلصة طماطم بيتي 135 جرام.

من المنتجات التي يتوفر عليها عروض أيضاً قشطة السفير سادة 170 جرام ومناديل وجه كلينكس 90 منديل والفوط الصحية برايفت كبير 50 قطعة وصابون اليد رينادا عود.

تقدم إليكم أسواق العثيم عروض على جهاز ارس سائل قاتل الناموس.

عروض العثيم الأسبوعية:

بإمكانكم الآن الاستفادة من كافة عروض العثيم التي لا تنتهي فهي توفر كل أسبوع مجموعة من العروض التي تجعلكم تحصلون على المزيد من المنتجات بأسعار رمزية ولا تقتصر العروض فقط على المنتجات الغذائية بل تقدم إليكم سلسلة من العروض على كافة مستلزمات المطبخ وبعض الأجهزة الكهربائية وغيرهم الكثير من العروض.