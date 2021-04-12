نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 12 أبريل تخفضات وخصومات حتى 50 % في المقال التالي

عروض العثيم من أهم العروض التي يستمر المواطنون في المملكة العربية السعودية في انتظارها، فتوفر هذه العروض إليكم إمكانية شراء مميزة ومختلفة بين الأسماك واللحوم وأغلب المنتجات، فتصل الخصومات في عروض العثيم لأكثر من 50%، فعليكم الآن سرعة الاستفادة من هذه العروض. عروض العثيم اليوم الاثنين سعر كيلو تمر تماره سكري رطب 11.95 ريال سعودي. سعر كيلو كراسون جبنة بيضاء 5.95 ريال سعودي. سعر كيلو عجينة تمر 4.95 ريال سعودي. سعر كيلو عنب احمر كبير 5.95 ريال سعودي. سعر علبة 2.75 كيلو لبنة تشيز لاند كامل الدسم 48.95 ريال سعودي. سعر 1 حبة دجاج لاتينا مجمدة 7.50 ريال سعودي. سعر كيلو جبن اسطنبولي صفراء 12.75 ريال سعودي. سعر كيلو زيتون أكورسا أسود 10.95 ريال سعودي. سعر كيلو بصل أبيض 5.95 ريال سعودي. عروض العثيم اليوم سعر ثوم شبك 1 ربطة 2.25 ريال سعودي.

سعر 2 كيلو ملفوف أبيض 2.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيمسعر كيلو أفكادو 8.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيمسعر كيلو أفكادو 8.95 ريال سعودي. سعر كيلو برتقال عصير 2.95 ريال سعودي.

سعر كيلو لحم عجل بلدي بدون عظم 38.95 ريال سعودي.

سعر كيلو قرع أمريكي 4.45 ريال سعودي.

سعر كيلو فلفل بارد أخضر 5.45 ريال سعودي.

سعر 2 كيلو بصل احمر 1.95 ريال سعودي.

سعر 1 كيس بطاطس 1.95 ريال سعودي.

سعر كيلو بخاري حمراء 6.95 ريال سعودي.

سعر 2 ربطة ليمون شبك 2.95 ريال سعودي. عروض العثيم الأسبوعية تتسم عروض العثيم الأسبوعية بأنها موفرة للغاية وتوفر للمواطنين جميع المنتجات بأسعار مناسبة لكافة الطبقات وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، فالخصومات تنطبق على كافة المأكولات سواء اللحوم أو الأسماك أو المعلبات بالإضافة لكافة البقوليات ولا تقتصر العروض فقط على المأكولات بل تمتد العروض أيضاً إلى جميع الأجهزة الكهربائية وجميع مستلزمات التنظيف، فبإمكانكم الآن التوجه إلى أسواق العثيم والاستفادة من جميع خصوماتها وعروضها التي تناسب كافة الطبقات الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم اليوم الاثنين 12 أبريل تخفضات وخصومات حتى 50 % - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم اليوم الاثنين 12 أبريل تخفضات وخصومات حتى 50 % على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.