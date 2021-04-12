شوف تخفيضات هايبر بنده بالسعودية اليوم رمضان ١٤٤٢

تخفيضات هايبر بنده اليوم في السعودية، تعتبر أسواق بندة من أشهر الأسواق المنتشرة في المملكة العربية السعودية وتوفر إليكم مجموعة من المواد الغذائية الصحية، فتعمل أسواق بندة على تقديم إليكم عروض وتخفيضات على جميع المنتجات وبالتالي يسهل الحصول على هذه المنتجات بأسعار أقل من سعرها الطبيعي واليوم سنقدم إليكم مجموعة من العروض المقدمة إليكم من أسواق بندة الأسبوعية في شهر رمضان الكريم.

عروض بندة الأسبوعية على المواد الغذائية في شهر رمضان 1442:

توفر إليكم أسواق بندة مجموعة من العروض على كافة المواد الغذائية وإليكم في السطور الآتية أهم هذه العروض:

توفر إليكم عروض على ملوخية السنبلة 400 على العبوتين بسعر 7 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي وينطبق ذلك أيضاً على كلاً من الملوخية مع التقلية 410 جم والبصل الأحمر المقطع.

تشمل العروض أيضاً خضروات السنبلة فالعبوتان منها بسعر 8 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال سعودي.

تقدم إليكم العروض أيضاً كيس البامية زيزو أو الاكسترا بسعر 6 ريال سعودي بدلاً من 14 ريال سعودي.

تقدم إليكم الأسواق أيضاً عروض على الدجاج حيث تقدم إليكم شانكي الدجاج أو ناجتس الدجاج تويسترز عادي أو بوب مورن الدجاج 750 بسعر 17 ريال سعودي بعد ما كان السعر 24 ريال سعودي.

توفر إليكم أيضاً عروض على زنجر روبيان بالبقسماط 750 وذلك بسعر 41 ريال سعودي للعبوة الواحدة بدلاً من 67 ريال سعودي.

تقدم إليكم أيضاً العروض على الفطر والعدس فوصل سعر الكيس إلى 19 ريال سعودي بعد ما كان السعر 31 ريال سعودي.

تخفيضات هايبر بنده بالسعودية

كما ذكرنا إليكم أن العروض المقدمة من أسواق بندة الأسبوعية موفرة للجميع وتنطبق على الكثير من المنتجات الغذائية وإليكم أهمها أيضاً:

توفير عرض على فيليه الدجاج 750 جم بسعر 21 ريال سعودي بدلاً من 34 ريال سعودي.