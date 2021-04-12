شوف عروض العثيم الطازجة ولولو ماركت على اللحوم والخضروات والفواكه والمقاضي الرمضانية

عروض العثيم الطازجة صفقات خاصة على المنتجات الطازجة من أسواق العثيم ولولو ماركت بمناسبة شهر رمضان الكريم، كل عام وأنتم بخير، ونستهل العروض بأسعار اللحوم الطازجة من لولو ماركت من مختلف بلاد العالم، كيلو لحم بقري واغيو من الجمة العلوية استرالي ب 69،90 ريال، قطع لحم غنم هندي ب 53،90 ريال، لحم انجوس بقري ستريبلوين روسي ب 109 ريال، لحم غنم هندي ب 53،90 ريال، لحم بقري برازيلي مكعبات ب 23،90 ريال، كبدة بقر محلي ب 32،90 ريال، لحم خروف نعيمي كامل شاة ب 879 ريال، لحم بقري بالعظم باكستاني ب 24،95 ريال، قطع لحم خروف اسباني كامل بالعظم ب 49،90 ريال، التنمية دجاج طازج ب 9،95 ريال.

عروض العثيم الطازجة ولولو ماركت

تهتم أسواق لولو ماركت بتقديم الأطعمة العضوية الصحية ومنها ميت ليس فارم مفروم خالى من اللحوم نباتي 400 جم ب 31،85 ريال، ميت لبس فارم برجر خالى من اللحوم نباتي 2 حبة ب 27،45 ريال، ميت ليس فارم سجق خالى من اللحوم نباتي 6 حبة وزن 300 جم ب 29،65 ريال، همبرغر نباتي وزن 160 جم ب 15 ريال برتغالى، سيرانو فواكه مجففة بدون سكر مضاف متنوع ب 11،95 ريال منتج قبرص، زيتون كالاماتا عضوي اف كيو اس منتج اليونان ب 11،95 ريال.

عروض العثيم الطازجة الأسبوعية

أشتري من العثيم العروض الطازجة 2 كيلو ب سعر كيلو واحد فقط، يمكنك شراء 2 كيلو برتقال العصير ب 2،95 ريال، سوف يكون رائع على سفرة الأفطار، كيلو لحم طازج من العثيم ب 38،95 ريال بلدي، تفاح اصفر سوري ب 6،95 ريال، والبطاطس ب 1،95 ريال، قرع أمريكي ب 4،45 ريال، ذرة فشار ب 5،50 ريال، 2 ربطة بقدونس ب 1،25 ريال، خس الايس بيرج ب 4،75 ريال، 2 علبة من طماطم شيري اللذيذة بسعر واحدة ب 4،95 ريال، ليمون فيتنامي ب 5،95 ريال.