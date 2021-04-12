دعاء الصائم قبل الافطار في رمضان مستجاب 2021

عمر شويل - جدة يبدأ شهر رمضان المبارك، ونستعد له بكل طقوسه المختلفة، وجميعنا يبدأ بتحضير المصاحف لقراءة القرىن الكريم مع كل صلاة من الصلوات الخمسة وصلاة التراويح، كما تكثر الأدعية حيث أبواب السماء المفتوحة، وفي نهار شهر رمضان المبارك يصوم المسلم ويتبع سنة نبينا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويصوم عن الشهوات والطعام والشراب، وعلى الفطور يبدأ بالبسملة وقراءة دعاء الصائم قبل الافطار في شهر رمضان المبارك 2021.

اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، دعاء قبل الافطار في رمضان وتختلف الأدعية التي يدعو بها المسلمين في كل مكان، ولكن الأهم في الدعاء هو الايقان تمامًا بأن الله يستجيب لك، ومن أبرز أدعية الصائم قبل الإفطار الآتي:

اللهم اجعل الحياة زيادةً لنا في كُلّ خيرٍ، واجعل الموت راحةً لنا من كُل شرٍّ.

اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العلم، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات.

اللهم ذكّرنا منه ما نُسّينا، وعلّمنا منه ما جهلنا، وارزُقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النّهار، واجعله لنا حُجّةً يا أرحم الراحمين.

اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ مِنَ الخيرِ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، وأعوذُ بِكَ منَ الشَّرِّ كلِّهِ عاجلِهِ وآجلِهِ، ما عَلِمْتُ منهُ وما لم أعلَمْ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ من خيرِ ما سألَكَ عبدُكَ ونبيُّكَ، وأعوذُ بِكَ من شرِّ ما عاذَ بِهِ عبدُكَ ونبيُّكَ، اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ الجنَّةَ وما قرَّبَ إليها من قَولٍ أو عملٍ، وأعوذُ بِكَ منَ النَّارِ وما قرَّبَ إليها من قولٍ أو عملٍ، وأسألُكَ أن تجعلَ كلَّ قَضاءٍ قضيتَهُ لي خيرًا.

اللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، ذهبَ الظَّمأُ وابتلَت العروقُ و ثبُتَ الأجرُ إن شاءَ اللهُ تعالى.

اللَّهمَّ بعلمِكَ الغيبَ وقدرتِكَ على الخلقِ أحيِني ما علمتَ الحياةَ خيراً لي، وتوفَّني إذا علمتَ الوفاةَ خيراً لي، وأسألُكَ خَشيتَكَ في الغيبِ والشَّهادةِ، وأسألُكَ كلمةَ الحقِّ في الرِّضا والغضَبِ، وأسألُكَ القصدَ في الفقرِ والغنى، وأسألُكَ نعيماً لاَ ينفدُ، وأسألُكَ قرَّةَ عينٍ لاَ تنقطعُ، وأسألُكَ الرِّضا بعدَ القضاءِ، وأسألُكَ بَردَ العيشِ بعدَ الموتِ، وأسألُكَ لذَّةَ النَّظرِ إلى وجْهكَ، والشَّوقَ إلى لقائِكَ في غيرِ ضرَّاءَ مضرَّةٍ، ولاَ فتنةٍ مضلَّةٍ، اللَّهمَّ زيِّنَّا بزينةِ الإيمانِ، واجعلنا هداةً مُهتدينَ.

اللهمَّ لك أسلمتُ، وبك آمنتُ، وعليك توكلتُ، وإليك أنبتُ، وبك خاصمتُ، اللهمَّ إني أعوذ بعزَّتِك، لا إله إلا أنت، أن تُضِلَّني، أنت الحيُّ الذي لا يموتُ، والجنُّ والإنسُ يموتون.

اللهم لا تقطع رجاءنا وبلغنا الأماني، واكفنا الأعادي، وأصلح لنا شأننا كله، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا قلبا توابا، لا كافرا ولا مرتابا، واغفر لنا واهدنا وارزقنا، أنت خير الرازقين، برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إلى حولك وقوتك، نحمدك إذ أوجدتنا من العدم، وفضلتنا على كثير من الأمم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم تقبل صيامنا ودعائنا وهب لنا من الأجر ما تضمن لنا به جنات النعيم.