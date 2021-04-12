أحدث صور عن شهر رمضان 1442 وخلفيات 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك، تنهال رسائل التهنئة احتفالًا بقدوم شهر رمضان الكريم 2021 إلى جانب ارسال أحدث صور عن شهر رمضان 144 وخلفيات 2021 استعدادًا باستقبال الشهر الكريم، فيما يلي نستعرض المزيد من صور شهر رمضان المبارك 2021.

موعد شهر رمضان 2021

ينتظر المسلمين في كل مكان بالعالم الإسلامي موعد شهر رمضان المبارك من العام للعام الآخر، ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك في يوم الثلاثاء الموافق 13 من أبريل 2021، فقد أعلنت دار الإفتاء أن يوم الاثنين الموافق 12 من أبريل هو اليوم المتمم لشهر شعبان 1442.

صور عن شهر رمضان 1442

مع استقبال شهر رمضان المبارك يحتفل المسلمين في كل مكان بالشهر الكريم واستقباله فرحين بقدومه، ومن بين مظاهر الاحتفال التي تتواكب مع العصر التكنولوجي الذي اقتحم حياتنا جميعًا يتم ارسال بوستات صور عن شهر رمضان 1442

وفيما يلي ننشر أجمل أحدث صور عن شهر رمضان 1442 ليتمكن الجميع من استخدامها لارسال صور شهر رمضان عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة:

رسائل تهنئة شهر رمضان الكريم

مع قدوم الشهر الكريم نقدم أجمل رسائل تهنئة رمضان وأحلى بطاقات يمكنك ارسالها للأصدقاء والأقارب والأحباب، ومن أبرز تلك الرسائل هي: