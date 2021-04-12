مارثون مسلسلات رمضان 2021 في مصر

في شهر رمضان المبارك مارثون مسلسلات رمضان 2021 يتألق كالعادة في سباق يضم العديد من المسلسلات لمجموعة من كبار الأبطال والفنانين في مصر، فمن المنتظر أن تعرض شاشات التلفزيون المصري مسلسلات رمضان خلال الشهر الكريم والتي تناقش قصص اجتماعية وتاريخية وكوميدية ودرامية مختلفة.

مسلسلات رمضان 2021

هذا العام تعرض الدراما المصرية العديد من مسلسلات رمضان المميزة في كافة الطرازات المختلفة من الكوميدي والدرامي والتراص والأكشن والاجتماعي والتاريخي.

ومن أبرز مسلسلات رمضان في مصر 2021 هذا العام ما يلي:

مسلسل الاختيار 2 الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.

مسلسل نسل الأغراب للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

مسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز والفنانة هند صبري.

مسلسل موسى للفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب.

مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرا والفنان باسل خياط.

مسلسل نجيب زاهي زركش للفنان يحيي الفخراني والفنانة هالة مرزوق.

مسلسل القاهرة كابول للفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان خالد الصاوي.

مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم.

مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح.

قائمة مسلسلات رمضان

ويتبع مسلسلات رمضان 2021 ما يلي: