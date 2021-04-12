- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مارثون مسلسلات رمضان 2021 في مصر في المقال التالي
في شهر رمضان المبارك مارثون مسلسلات رمضان 2021 يتألق كالعادة في سباق يضم العديد من المسلسلات لمجموعة من كبار الأبطال والفنانين في مصر، فمن المنتظر أن تعرض شاشات التلفزيون المصري مسلسلات رمضان خلال الشهر الكريم والتي تناقش قصص اجتماعية وتاريخية وكوميدية ودرامية مختلفة.
مسلسلات رمضان 2021
هذا العام تعرض الدراما المصرية العديد من مسلسلات رمضان المميزة في كافة الطرازات المختلفة من الكوميدي والدرامي والتراص والأكشن والاجتماعي والتاريخي.
ومن أبرز مسلسلات رمضان في مصر 2021 هذا العام ما يلي:
- مسلسل الاختيار 2 الفنان كريم عبد العزيز والفنان أحمد مكي.
- مسلسل نسل الأغراب للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.
- مسلسل هجمة مرتدة للفنان أحمد عز والفنانة هند صبري.
- مسلسل موسى للفنان محمد رمضان والفنانة سمية الخشاب.
- مسلسل حرب أهلية للفنانة يسرا والفنان باسل خياط.
- مسلسل نجيب زاهي زركش للفنان يحيي الفخراني والفنانة هالة مرزوق.
- مسلسل القاهرة كابول للفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبد الوهاب والفنان خالد الصاوي.
- مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم.
- مسلسل لعبة نيوتن للفنانة منى زكي والفنان محمد ممدوح.
قائمة مسلسلات رمضان
ويتبع مسلسلات رمضان 2021 ما يلي:
- مسلسل النمر للفنان محمد إمام والفنانة هنا الزاهد.
- مسلسل بين السما والأرض للفنان هاني سلامة والفنانة درة.
- المسلسل الكوميدي أحسن أب للفنان علي ربيع والفنان سامي مغاوري.
- مسلسل ضل راجل للفنان ياسر جلال والفنان محمود عبد المغني.
- مسلسل كوفيد – 25 للفنان يوسف الشريف والفنانة أيتن عامر.
- مسلسل قصر النيل للفنانة دينا الشربيني والفنانة ريهام عبد الغفور.
- مسلسل اللي مالوش كبير للفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي.
- مسلسل فارس بلا جواز للفنان مصطفى قمر.
- مسلسل ملوك الجدعنة للفنان مصطفى شعبان والفنان عمرو سعد.
- مسلسل بنت السلطان للفنانة روجينا والفنان باسم سمرة.
- مسلسل المداح للفنان حمادة هلال.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مارثون مسلسلات رمضان 2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.