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عمر شويل - جدة كيف تتجنب العطش والجوع في رمضان والحفاظ على النشاط طول اليوم نظرا للصيام لساعات طويلة في شهر رمضان الكريم وخاصة في أيام الصيف التي تتزايد فيها نسبة الشعور بالعطش نظرا لارتفاع درجات الحرارة، كما يشعر الكثيرون بالعطش في رمضان نتيجة اتباع أسلوب غير صحي في وجبة السحور مثل تناول الأطعمة المملحة أو المقليات مثل الطعمية والبطاطس وعدم تناول الخضروات والفاكة التي تحتوي علي نسبة المياه العالية، اتبع بعض الأسرار التي تساعدك علي تجنب الشعور بالجوع أو العطش في هذا الشهر الكريم والحفاظ علي نشاطك في هذا الشهر الكريم.

مع بدء اول ايام رمضان الكريم والتي تختلف عاداته من بلد لآخري ولكن المشترك في معظم الدول العربية، هي تجهيز أفضل الوجبات على وجبة الإفطار وكذلك وجبة السحور، ولكن لكي تتجنب الوقوع في السمنة في هذا الشهر لابد أن تتبع نظام صحي مميز، لان معظم الناس تجهز في وجبة الإفطار أطعمة كثيرة تأكلها بعد ساعات طويلة دون العلم بالنظام الصحي المتبع.

كيف تتجنب العطش والجوع في رمضان

مع بدء أول أيام شهر رمضان الكريم يرغب الكثيرون في المحافظة علي نشاطهم خلال هذا الشهر الكريم واتباع أسلوب منظم لعدم تعرضهم إلي الشعور بالتعب أو انخفاض الجهد خلال هذا الشهر لكي يتمكنوا من ممارسة عملهم وهم في كامل حيويتهم، ولكي تتمكن من فعل ذلك يجب عليك باتباع بعض النصائح البسيطة السهل تنفيذها في كل بيت، تساعدك هذه النصائح بالاستمتاع بأيام هذا الشهر المبارك، في البداية تعرف جيدا علي الموانع التي عليك تجنبها خلال هذا الشهر والتي أبرزها التقليل من اكل المخللات والموالح في شهر رمضان لأنها تزيد من رغبتك في العطش لأنها تحتوي علي الصوديوم، بالإضافة علي تقليل الحلويات في وجبة السحور في رمضان.

عدم الشعور بالعطش في شهر رمضان

لكي تتجنب العطش في شهر رمضان يستحب أن تتبع بعض من النقاط التالية:



احرص علي تناول الخضار في وجبة السحور ويفضل وجود الخيار.

احرص علي شرب المياه ما بين الفطور والسحور علي فترات وعدم شرب المياه بكمية كبيرة مره واحد.

احرص علي شرب عصير الليمون في السحور.

اشرب السوائل الخالية من الإضافات الصناعية مثل أليأنسون والشاي الأخضر والخروب والكركديه.

التقليل من شرب المياه الغازية، القهوة، النسكافيه.

كيفية عدم الجوع في رمضان

تعد اهم الطرق الممتازة في عدم شعورك بالجوع في رمضان رمضان وقدرتك علي الصلاة دون الشعور بالتعب أو الخمول في رمضان هو توزيع الوجبات (فطار- غداء- عشاء) أي مع بدء أدان المغرب قم بالفطار وجبه خفيفه جدا وقم إلي الصلاة وهذه تعد وجبة الفطار، بعد صلاة العشاء والتراويح قم بالغداء في هذه الوجبة قم بتناول ما تشتهي نفسك من لحوم أو اسماك أو ما تحبه، ثم في وجبة السحور قم بتناول وجبة العشاء وهي وجبة خفيفة أيضا، وتعد الأطعمة التالية من الأطعمة التي تساعدك علي عدم الشعور بالجوع مطلقا.



اهم الأطعمة التي تساعدك علي عدم الشعور بالجوع في شهر رمضان جاءت كالتالي:

اللبن الرايب أو الزبادي.

البيض لأنه غني بالبروتين.

الفول: لأنه غني بالفيتامينات

الخضروات والفاكهة.

الشوفان.

في الختام نسعد بإضافة تعليق اسفل هذا الموضوع وكل عام وانتم بخير ونتمنى تتجنب العطش والجوع في رمضان والحفاظ على النشاط طول اليوم.