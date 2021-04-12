نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 11 يوم اجازة رسمية في شهر رمضان المبارك 2021 منها أعياد شم النسيم وعيد تحرير سيناء في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك شهر الخير واليمن والبركات، ويبحث العديد من الناس عن الأجازات المقررة في شهر رمضان المبارك لعام 2021م، فالمسلمين ينتظرون قدوم هذا الشهر طوال العام حتى يؤدوا العبادات، وصلاة التراويح، والتقرب بصالح الأعمال لله عز وجل حتى يتقبلها الله وكفر السيئات ويضاعف الحسنات، وشهر رمضان هو الشهر الذي أنزل فيه المولي عز وجل القران الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ويصادف هذا الشهر وجود اجازات رسمية والتي تبلغ 11 يوما، ويتوقع علماء الفلك أن يوم 13 أبريل هو بداية شهر رمضان وينتهي يوم 12 مايو.

مواعيد الأجازات في شهر رمضان 2021

عيد تحرير سيناء والذي سيكون موافق ليوم 25 من شهر أبريل

عيد تحرير سيناء ضمن إجازات شهر رمضان 2021 والذي سيكون موافق لليوم 13 من رمضان، وهو من الأجازات الرسمية.

عيد العمال

يوم 1 مايو سيكون عيد العمال، وسيتوافق مع يوم 19 من رمضان، وفي هذا اليوم يحتفل المصريين بعيد العمال، وهذا اليوم من الأجازات الرسمية منذ عام 1964، وسيكون هذا اليوم من الأجازات الرسمية التي تقدر في شهر رمضان لعام 2021م.

أعياد شم النسيم

شم النسيم سيأتي في هذا العام في رمضان وسيكون موافق يوم الاثنين 3 مايو، وسيكون موافق ليوم 21 من رمضان.

الأجازات الأسبوعية الرسمية

الأجازات الرسمية من كل أسبوع في شهر رمضان تبلغ 11 يوم، وهى كالتالي ???? اليوم الرابع من رمضان، واليوم الخامس من رمضان، ويوم 11 رمضان، ويوم 12 رمضان، ويوم 18 رمضان، واليوم التاسع عشر من رمضان، واليوم الخامس والعشرين من رمضان، واليوم السادس والعشرين من رمضان).

وأن هذه الأجازات الكثيرة خلال شهر رمضان المبارك لابد من إستغلالها في العبادة وقراءة القرآن للتقرب إلى الله عز وجل لكي نحصد ثواب كثير في هذا الشهر الكريم.