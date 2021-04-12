شوف عروض وتخفيضات ماركت لولو في الشهر المبارك .. خصومات رائعة

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عروض وتخفيضات ماركت لولو في الشهر المبارك مميزة جدا فيقدم ماركت لولو أقوى العروض على مختلف السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية في مختلف فروعه في المملكة العربية السعودية. عروض وتخفيضات ماركت لولو في الشهر المبارك سعر مسحوق غسيل أومو ٧ كيلو ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٩.٢٥ ريال سعودي.

سعر ١٠ كيلو من السكر الناعم الشقاوي ١٦.٩ ريال سعودي بدلا من ٢٥.٢٥ ريال سعودي.

سعر ٣٠ عبوة نسكافيه قهوة ٣ في ١ ٢٠ جم ٢٣.٩ ريال سعودي بدلا من ٤٦ ريال سعودي.

٢ زجاجة زيت دوار الشمس نور ١.٥ لتر بسعر مميز فقط ١٩.٩ ريال سعودي بدلا من ٣٧.٧ ريال سعودي.

١٠ كيلو أرز بسمتي الشعلان بسعر رائع ٥٩.٩ ريال سعودي بدلا من ٧٦.٩٥ ريال سعودي.

عبوة جبنه فلادلفيا ٥٠٠ جم بسعر ١٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢٧ ريال سعودي.

٢ لحم بقري أو دجاج أمريكانا مفروم بسعر ٨.٩ ريال سعودي بدلا من ١٥.٣ ريال سعودي.

٢ كيلو من صدور دجاج الكبير بسعر ٣٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٥٢.٧٥ ريال سعودي.

١٤ قطعة من دجاج ساديا ٤٠٠ جم بسعر ٨٩.٩٥ ريال سعودي بدلا من ١٣٥ ريال سعودي.

كيلو بسبوسة سادة بسعر ١٢.٩ ريال سعودي بدلا من ٢٠.٩ ريال سعودي.

كيلو حلاوة طحينية سادة بسعر ٨.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٢١.٩٥ ريال سعودي.

كيلو لحم ضأن سعودي بسعر ٤٣.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٦٥.٩٥ ريال سعودي.

كيلو روبيان سعودي طازج متوسط الحجم بسعر ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلا من ٣٢.٩٥ ريال سعودي. خصومات رائعة علي مختلف الأجهزة الكهربائية سونيSony لوح سماعات نظام مسرح منزلي ٥.١ قناة صوت بشعر رائع فقط ١١٩٩ ريال سعودي بدلا من ١٤٢٩ ريال سعودي.

ألة المطبخ من مولونيكس Molunix ٨٠٠ وات بسعر ٤١٩ ريال سعودي بدلا من ٥٩٩ ريال سعودي.

أيكون Ikon قلاية هوائية سعة ٢.٥ لتر بسعر ١٤٩ ريال عودي بدلا من ٣٩٩ ريال سعودي.

أبل آيفون Apple Iphone Pro Max 12 ١٢ بروماكس بسعر ٥٢٤٩ ريال سعودي بدلا من ٥٦٩٩ ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض وتخفيضات ماركت لولو في الشهر المبارك .. خصومات رائعة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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