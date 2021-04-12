نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض هايبر بنده اليوم الاثنين 12 ابريل 2021 عروض شهر رمضان في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض هايبربنده اليوم من العروض التي ينتظرها العديد من المواطنين في جميع المملكة العربية السعودية حيث تعد عروض هايبر بنده من افضل مقدمي العروض حيث تتيح للمواطنين جميع المنتجات الرمضانية من خضروات وفواكه وبقوليات وملعبات وتوفر جميع المشروبات والحلويات والمكسرات في جميع متاجر واسواق هايبر بنده حيث تستمر هذه العروض حتي الثلاثاء 1 رمضان كي يستفيد جميع المواطنين بالتخفيضات علي جميع السلع.

عروض هايبر بنده اليوم

ومن اهم العروض التي تحتويها عروض هايبر بنده الاثنين :

تقدم عروض هايبر بنده خصومات كبيره علي بسكويت الشاي بسعر 7.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده الاثنين خصومات علي كيك الشوكلاته بسعر 8.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده اليوم تخفيضات علي كريم لطيف للجسم بسعر 22.95 ريال سعودي

تقدم عروض هايبر بنده بسكويت محشو بالتمر بسعر 10.95 ريال سعودي

تشمل عروض هايبر بنده اليوم الأحد تخفيضات كبيره علي جميع المنتجات :

تحتوي عروض هايبر بنده علي جبنه قالب شيدر بسعر 26.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي شراب برتقال بسعر 12.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي عصير طازج بسعر 6.95 ريال سعودي

تحتوي عروض هايبر بنده علي عصير التفاح راني بسعر 9.95 ريال سعودي

كما تضم عروض هايبر بنده الاثنين شراب البرتقال المركز بسعر 12.50 ريال سعودي و عصير التفاح بسعر 32.95 ريال سعودي كما تحنوي مجله عروض هايبر بنده علي مياه دالا بسعر 11.95 ريال سعودي و مياه صفا بسعر 14.95 ريال سعودي كما تضم جميع انواع الزبادي والالبان واللبنه بسعر 19.95 ريال سعودي و جبنه شرائح البورجر

تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع المساحيق ومنظفات الملابس حيث تقدم مسحوق غسيل مركز للغسالات بسعر 57.95 ريال سعودي كما تقدم مسحوق غسيل مركز اومو بسعر 37.95 ريال سعودي و كبسولات اريال بسعر 18.50 ريال كما تشمل ايضا مسحوق غسيل بونكس مركز بسعر 29.95 ريال و مسحوق غسيل مركز اوتوماتيك بسعر 16.95 ريال و مسحوق غسيل اريال بسعر 39.95 ريال

كما تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع المعلبات ومنها الفول بسعر 9.75 ريال سعودي و المايونيز بسعر 9.95 ريال سعودي و الكاتشب الطماطم بسعر 7.50 ريال سعودي كما تحتوي عروض هايبر بنده علي جميع انواع المكرونه مثل المكرونه الشعريه بسعر 4.95 ريال سعودي فقط

كانت هذه جميع عروض بنده اليوم الاثين 12 ابريل التي قدمناها لكم من خلال المجلة التي يتواجد بها مختلف المنتجات مقدمه في متاجر وأسواق هايبر بنده في جميع المدن في المملكة العربية السعودية والتي تستمر حتي الثلاثاء 1 رمضان 1442 كي يستفيد جميع الأشخاص بالخصومات الكبيرة المقدمة بمناسبه شهر رمضان الكريم.

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