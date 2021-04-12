شوف عروض عثيم يوم الإثنين 12 أبريل مهرجان تخفيضات الطازج الاثنين كيلو بسعر الكيلو

عروض العثيم وتخفيضات أهلا رمضان، يبحث الكثير من المواطنين داخل المملكة العربيّة السعودية عن أفضل عروض التي تقدم من هايبر العثيم الخاصة بشهر رمضان المبارك، فإنها كالعادة تبهرنا لأقوى تخفيضات والعروض بشكل مستمر خاصة على كل السلع الغذائية ومنتجات الشركات المختلفة للأطعمة التي لا غنى عنها بكل منزل، وسنوضح لكم من خلال ذلك المقال عبر موقع ثقفني أقوى عروض العثيم المستمرة على المأكولات الطازجة ليوم الإثنين من كل أسبوع كما جرت العادة لعروض عبد الله العثيم فتابعوا معنا للحصول على أقوى تلك التخفيضات والاستفادة منها في شعر رمضان الكريم.

عروض تخفيضات العثيم مهرجان الطازج

يوم الاثنين هو مهرجان الطازج فقد طرح هايبر العثيم والبيع بسعر التكلفة وبيع المأكولات كمية 2 كيلو بسعر كيلو واحد، لتشجيع على شراء عملاء في كل المنتجات الغذائية ليوم الإثنين فقط، والعروض متوفرة في كافة فروع العثيم، فقد بلغ سعر 2 كيلو ليمون شبك بسعر 2.95 ريال سعودي، عدد اثنين ربطة بقدونس وكزبرة بسعر 1.25 ريال سعودي، اثنين علبة طماطم شيري بسعر 4.95 ريال، وغيرها من تخفيضات متوفرة في مجلة عروض العثيم.

تخفيضات العثيم يوم الاثنين

من ضمن العروض المتوفرة اليوم على منتجات الألبان واللحوم والخضروات الطازجة، عرض على اثنين كيلو جبن زهار دوبل كريم بسعر كيلو 21.80 ريال، اثنين كيلو تمر خلاص نسيم بسعر كيلو 19.95 ريال، اثنين كيلو لقمة القاضي بسعر كيلو 14.95 ريال، عرض إثنين كيلو بصل أحمر بسعر كيلو 1.95 ريال.

عروض العثيم السعودية اليوم الفاكهة

كيلو تفاح أصفر سوري 6.95 ريال، كيلو بطاطس كيس بسعر تكلفة 1.95 ريال، بسعر تكلفة عرض على كيلو برتقال 2.95 ريال، بسعر تكلفة كيلو لحم عجل بلدي بكون عظم 38.95 ريال، كيلو ذرة فشار بسعر تكلفة 5.95 ريال، هيل مدني وزن 500 جرام بسعر تكلفة 51.95 ريال.