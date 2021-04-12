أجمل عبارات تهنئة شهر رمضان للأقارب والأحباب2021

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من عادات المسلمين أن يرحبوا بشهر رمضان الكريم بعبارات تهنئة مختلفة للأقارب والأصدقاء، لذلك عند بداية دخول هذا الشهر يبدئ المسلمون في تحضير العبارات المهنئة لشهر رمضان والتي تدل على محبتهم لبعضهم البعض،وأيضًا تحضير الدعاوي التي سيبدئون بها شهرهم الكريم، فنقدم لكم عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك.
عبارات تهنئة شهر رمضان
يبدئ الناس في تهنئة من يحبون سواء أكانوا أقارب أم جيران أم العائلة ويحتفلون معًا بفرحة هذا الشهر الكريم بعبارات مختلفة، كل عام وأنتم جميعًا من الله أقرب من ذي قبل ويجعل لكم من الجنة مكانًا عامرًا بالخيرات، وأتمني لكم أن تصبحوا بأحسن حال دائمًا.
- كل عام وأنتم بخير، أسأل الله أن يزيد من حسناتكم ويزيل عنكم سيئاتكم ويتقبل منا ومنكم الدعوات.
- كل عام وأنتم بخير ومن الله اقرب وأن يجعله شهر الخير عليكم لا فاقدين ولا مفقودين، وأن يعتق الجميع من النار.
- عسي رمضان أن يقربكم ممن تحبون وأن يتقبل منكم سائر الدعوات ولا يجعل في قلوبكم ضيقًا ولا همًا.
- شهر الخير والركة اللهم أجعله رزقًا للمسلمين جميعًا ولا مهمومًا إلا فرجته ولا مريضًا إلا شفيته.
- اللهم أجعل بيوتنا عامرة بذكرك مليئة بخشعتك يا الله.
- اللهم داوم جمعتنا ولم شملنا وأعفو عنا إنك أنت التواب الرحيم.
- اللهم أعتقنا من النار، وأجعل لنا في الجنة منزلًا مباركًا.
- أهنئكم بقدوم شهر رمضان الكريم وأن يجعل لكم ثوابًا مضاعفًا من الحسنات.
- مبارك عليكم شهر رمضان الكريم وأعاده عليكم الله بالخيرات والبركات.
- لا يجب علينا فقط إرسال التهاني الي من نحب بل يجب علينا أيضًا أن نعفو عن الناس ونخرج الزكاة وأن لا نكون حاملين الحقد للناس لأن في ذلك ثواب من عند الله تعالي
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