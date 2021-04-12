أجمل عبارات تهنئة شهر رمضان للأقارب والأحباب2021

من عادات المسلمين أن يرحبوا بشهر رمضان الكريم بعبارات تهنئة مختلفة للأقارب والأصدقاء، لذلك عند بداية دخول هذا الشهر يبدئ المسلمون في تحضير العبارات المهنئة لشهر رمضان والتي تدل على محبتهم لبعضهم البعض،وأيضًا تحضير الدعاوي التي سيبدئون بها شهرهم الكريم، فنقدم لكم عبارات تهنئة شهر رمضان المبارك.

عبارات تهنئة شهر رمضان

يبدئ الناس في تهنئة من يحبون سواء أكانوا أقارب أم جيران أم العائلة ويحتفلون معًا بفرحة هذا الشهر الكريم بعبارات مختلفة، كل عام وأنتم جميعًا من الله أقرب من ذي قبل ويجعل لكم من الجنة مكانًا عامرًا بالخيرات، وأتمني لكم أن تصبحوا بأحسن حال دائمًا.