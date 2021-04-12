رسائل تهنئة رمضان لمشاركتها على حالات الواتس اب والفيس بوك

شهر رمضان شهرة المغفرة والصيام الذي يتضاعف فيه الثواب ونصبح من الله أقرب من أي وقت، ونفضل استقباله برسائل التهنئة عبر الهاتف لمن نحب أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورمضان هو شهر مخصص للعبادات فشهر رمضان يعتبر نعمه كبيرة وفضل من الله للناس ليغفر لهم ذنوبهم ويجعلهم يتقربون منه، كما يجعلنا نشعر براحة بال كبيرة وطيب خاطر ويجعلنا دائمًا متفائلين، رمضان مع اللمة يكون أجمل، لمة الأصدقاء ولمة العائلة والخروج مع الأصدقاء والتمتع بالأجواء الرمضانية.

رسائل تهنئة رمضان

كما يبحث الجميع عن رسائل تهنئة للأصدقاء والأقارب والعائلة، ليظهروا محبتهم وفرحتهم بقدوم الشهر الكريم، وفي كل قدوم لهذا الشهر الكريم يأتي معه الفرح والفرص للناس في تحسين أنفسهم للأفضل ويجعل قلوبهم نقية عامرة بذكر الله فقط بعيدة عن كل ما هو يغضب الله.

رسائل تهنئة شهر رمضان

أهنئكم بقدوم شهر رمضان الكريم وأن يجعل لكم ثوابًا مضاعفًا من الحسنات. مبارك عليكم شهر رمضان الكريم وأعاده عليكم الله بالخيرات والبركات. كل عام وأنتم من الله أقرب وقلوبكم مليئة بالإيمان والمحبة. أرجو من الله أن يجعله شهرًا مباركًا عليكم جميعًا. كل عام وأنتم طيبين. كل رمضان وأنتم بألف خير وصحة وعافية ويجمع شملكم دائمًا.

عند دخول هذا الشهر يجب أن لا نكون حاملين كره لأحد او حقد، ويجب علينا التصالح مع الأشخاص، كما يمكننا أن ندعي لأي شخص دعوة في ظهر الغيب.

كدعوة الزوجة لزوجها اثناء سفره أن يسهل له طريقه ويوصله الي ما يريد بسلام ويرزقه من حيث لا يحتسب، أو دعوة الأم لأولادها أن يهديهم ويرشدهم الي الطريق الصحيح.

عند دخول شهر رمضان يمكن لنا أيضًا أن نجهز أدعية ونوزعها على الأشخاص لكسب الود والثواب.