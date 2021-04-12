أطعمة تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال شهر رمضان، والذي مع اول لياليه ينتظر الملايين حول العالم من المسلمين وجبة السحور والتى تعد من أهم الوجبات التى تعد فيها الأطعمة والمشروبات التى تساعد المسلمين على صيام نهار شهر رمضان بدون جوع أو عطش، ولاسيما فى بداية فصل الصيف الذى يزداد فيه الشعور بالعطش، الأمر الذى يجعل الكثير مننا يشرب الكثير من الماء فى وجبة السحور من أجل عدم الشعور بالعطش طوال نهار شهر رمضان المبارك، ولكن فى الحقيقة لا يساعد من يتناول الكثير من الماء فى وقت السحور عدم الشعور بالعطش، ولكن إذا أردت أن تصوم نهار رمضان بدون عطش عليك بتناول الأطعمة التى تساعدك على ذلك، ونوضح لكم اعزائي الكرام أهم المأكولات التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال هذا الشهر الفضيل.

الأطعمة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش

السلطة: تعبر السلطة الذى يحتوى على الكثير من الخضراوات مثل البقدونس والخس والطماطم والجرجير والجزر من أهم الأطعمة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال نهار رمضان نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، ولكن لا يستحب وضع كثير من الملح على طبق السلطة، حيث أن الملح يساعد على الشعور بالعطش.

تعبر السلطة الذى يحتوى على الكثير من الخضراوات مثل البقدونس والخس والطماطم والجرجير والجزر من أهم الأطعمة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال نهار رمضان نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من الماء، ولكن لا يستحب وضع كثير من الملح على طبق السلطة، حيث أن الملح يساعد على الشعور بالعطش. الزبادى: يعد الزبادى من الأطعمة المرطبة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش نظرا لوجود بعض من الخميرة فى الزبادى والتى تساعد المعدة فى التخلص من الحموضة وتعمل أيضا على إراحة المعدة وتحسين عمليات الهضم.

يعد الزبادى من الأطعمة المرطبة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش نظرا لوجود بعض من الخميرة فى الزبادى والتى تساعد المعدة فى التخلص من الحموضة وتعمل أيضا على إراحة المعدة وتحسين عمليات الهضم. الفول: يعتبر الفول من أهم الأطعمة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع فى نهار رمضان، حيث يعد الفول من المواد البروتينية التى تستمر فى الجسم لفترات طويلة، لذا يستحب إضافة معلق من زيت الزيتون على الفول لعدم الشعور بالعطش.

يعتبر الفول من أهم الأطعمة التى تساعدك على عدم الشعور بالجوع فى نهار رمضان، حيث يعد الفول من المواد البروتينية التى تستمر فى الجسم لفترات طويلة، لذا يستحب إضافة معلق من زيت الزيتون على الفول لعدم الشعور بالعطش. الجبن القريش: تمتاز الجبنة القريش بأنها من الأطعمة المنعشة والمرطبة والمقاومة للعطش بشكل كبير وذلك بعد إضافة بعد من الخضروات عليها.

تمتاز الجبنة القريش بأنها من الأطعمة المنعشة والمرطبة والمقاومة للعطش بشكل كبير وذلك بعد إضافة بعد من الخضروات عليها. المشروبات: تعد بعض المشروبات التى بها كافيين مثل الشاى والقهوة من المشروبات التى تساعدك على عدم الشعور بالعطش، بالاضافة إلى بعض المشروبات الطازجة مثل عصير البرتقال الذى يساعدك على عدم الشعور بالعطش.

أطعمة تمنع العطش وتحافظ على الرطوبة في الجسم

يأتي شهر رمضان المبارك كل ويستعد له جميع المسلمين حول العالم فى هذا الشهر بالعادات والتقاليد المختلفة من كل بلد ولكن يجتمع الجميع على القيام بتناول الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات وخاصة بوجبة السحور والتى من أهم تلك المأكولات التى تحافظ على الجسم بالشعور بالشبع طوال اليوم هى تناول البروتينات ودقيق الشوفان والتفاح والموز والعدس والأرز البني.

كيف تحافظ علي نشاطك اليومي في رمضان

افضل طريقة تجنبك الجوع والعطش وتساعدك على تجديد النشاط في رمضان هي أن تلتزم بهذه الخطوات:

مع دقات اذان المغرب قم بتناول وجبة خفيفة يفضل أن تكون من الجبن والخيار والتمر والماء.

بعد الإنتهاء من صلاة التراويح قم بتناول وجبة الغداء والتي تتكون من اللحوم أو الدواجن أو الأسماك وما شابه ذلك.

قبل إذن الفجر اي مع السحور قم بتناول وجبة أخري خفيفة.

ما بين الفطار والسحور قم بتناول شرب الماء على فترات.

إلي هنا قد وصلنا إلي الختام اذكر لنا مكونات الفطور والسحور وهل هي من أهم أطعمة تساعدك على عدم الشعور بالجوع والعطش خلال شهر رمضان.