كلمه عن رمضان 2021 دعاء وتهنئة بشهر رمضان صور ومسجات SMS ramadaan

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عمر شويل - جدة كلمه عن رمضان هو ما يبحث عنه المسلمين والمسلمات في كافة الدول العربية والاوروبية، فقد تم الإعلان عن موعد رمضان المبارك في كافة الدول العربية بعد أن قامت دار الافتاء المصرية بالإعلان عن نتيجة استطلاع هلال رمضان المبارك، والذي ذكرت فيه ان اليوم هو المتمم لشعبان ويوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل هو موعد اول يوم رمضان 1442، لذا يبحث العديد عن دعاء وتهنئة بشهر رمضان المبارك ولا ننسي البحث عن دعاء الافطار فتابعونا.

كلمة عن رمضان

شهر رمضان المبارك هو من اعظم الشهور مكانة لدي المسلمين والمسلمات منذ زمن بعيد، وفي شهر رمضان يمتنع المسلم عن الطعام والشهوات ليس رغبةً في الاحساس بالفقراء ومعاناتهم، بل للتحكم في كل شهوات الانسان، فالهدف الاساسي من الشهر الفضيل هو الامتاع عن شهوات البطون والعقول منذ طلوع الفجر وحتي المغرب.

دعاء استقبال رمضان

قامت دار الافتاء المصرية بالإعلان عن استطلاع هلال رمضان خلال الساعات القليلة الماضية، ليكون يوم الاثنين الموافق 12 ابريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان، وليكون موعد اول يوم رمضان فلكيا وبعد استطلاع الهلال يوم الثلاثاء الموافق 13 ابريل 2021، ويمكنكم معرفة دعا رمضان وأيضا ادعية استقبال رمضان من خلال موقعنا ثقفني فتابعونا في السطور القادمة.

اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي فيهِ صِيامَ الصّائِمينَ وقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، ونَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِياً عَنِ المُجرِمينَ”.

“اَللّهُمَّ لا تُؤاخِذْني فيهِ بالْعَثَراتِ، واَقِلْني فيهِ مِنَ الْخَطايا والْهَفَواتِ، ولا تَجْعَلْني فيهِ غَرَضاً لِلْبَلايا والآفاتِ بِعزَّتِكَ ياعِزَّ المُسْلمينَ”.

“اَللّهُمَّ حَبِّبْ اِلَيَّ فيهِ الْإحسانَ، وكَرِّهْ فيهِ الْفُسُوقَ والعِصيانَ وحَرِّمْ عَلَيَّ فيهِ السَخَطَ والنّيرانَ بعَوْنِكَ يا غياثَ المُستَغيثينَ”.

اللَّهُمَّ إِنِّي أعُوذُ بِكَ مِنْ جَهْدِ الْبَلاَءِ، وَدَرْكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ، وَعُضَالِ الدَّاء. اللَّهُمَّ بَلِّغْنا رَمَضَانَ وَأَعِنَّا عَلَى صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ عَلَى الوَجْهِ الّذِي يُرْضِيكَ عَنَّا.

اللَّهُمَّ اجْمَعْ عَلَى الْهُدَى أَمْرَنا، وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنا، وَألِّفْ بَيْنَ قُلُوبِنا، وَاجْعَلْ قُلُوبَنا كَقُلُوبِ خِيَارِنا، وَاهْدِنا سَوَاءَ السَّبِيلِ، وَأخْرِجْنا مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، وَاصْرِفْ عَنّا الْفَوَاحِشَ، ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ. اللَّهُمَّ فَرِّغْنِي لِمَا خَلَقْتَنِي لَهُ، وَلاَ تَشْغَلْنِي بِمَا خَلَقْتَهُ لِي، وَلاَ تَحْرِمْنِي وَأَنا أَسْأَلُكَ، وَلاَ تُعَذِّبْنِي وَأَنا أَسْتَغْفِرُكَ.

الحرم المكي مباشر

كلمة عن شهر رمضان

إنّ الله جعل الصوم مضماراً لعباده ليستبقوا إلى طاعته. من لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. بدأ القلب يرف لنسائم رمضان. يبقى الشوق لرمضان يتكرر كل سنة اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا واجعله شهراً تتبدل فيه ذنوبنا إلى حسنات وهمومنا إلى أفراح. اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه وارزقنا التوبة النصوحة وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ما أفسدته شهور العام في أرواحنا المثقلة، تصلحه أيام رمضان بإذن الله. السنة شجرة، والشهور فروعها، والأيام أغصانها والساعات أوراقها، وأنفاس العباد ثمرتها، فشهر رجب أيام توريقها، وشعبان أيام تفريعها، ورمضان أيام قطافها، والمؤمنون قطافها.

تهنئه بشهر رمضان

رسائل تهنئة رمضان

بريحة المسك والعود رمضان علينا وعليكم يعود شهر الخير والكرم والجود.

باقة أزهار وورود وسلة بخور ووعود وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود .

أمانينا تسبق تهانينا. وفرحتنا تسبق ليالينا.. ومبارك الشهر عليك وعلينا . رسائل رمضان نوروا المصابيح… وشعلوا البخور… الشهير الفضيل على الطريق… ألف مبروك .

بلغكم الله سماع صوت التراويح. اليوم عندنا عيد، بقدومك يا رمضان الخير، صفحة من حياتنا، تبدأ من جديد.

أيام و تنطوي صفحة من الزمان، ويبدأ رمضان، كل عام و أنتِ بخير.

أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، ومبارك الشهر عليك وعلينا

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