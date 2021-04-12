نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم 12 أبريل 2021 مهرجان التخفيضات الهائلة بسعر التكلفة في المقال التالي

عروض العثيم السعودية اليوم، تقدم أسواق عبدالله العثيم مهرجان الخضار والفواكه الطازجة كل يوم أثنين من الأسبوع بتخفيضات حصرية وخصومات تصل لأكثر من 50%، تعتبر متاجر العثيم السعودية واحدة من المتاجر الرائدة في المملكة العربية السعودية، والتي امتد فروعها الي بعض البلدان العربية، وتتميز أسواق العثيم بتقديم عروض العثيم الأسبوعية بتخفيضات هائلة علي المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية وغيرها. عروض العثيم السعودية اليوم تقدم العثيم اليوم بتاريخ 12 أبريل 2021 والموافق 30 شعبان 1442، عروض الخضار والفواكه المتنوعة. عروض العثيم مهرجان الطازج: كيلو برتقال عصير بسعر التكلفة 2.95 ريال سعودي.

بصل أحمر للكيلو بسعر 1.95 ريال.

بطاطس كيس بسعر 1.95 ريال للكيلو.

تفاح أصفر سوري للكيلو بسعر 6.95 ريال.

فلفل بارد بسعر التكلفة 5.45 للكيلو.

ليمون شبك بسعر 2.95 ريال للربطة.

قرع أمريكي بسعر التكلفة 4.45 ريال.

بخاري حمراء بسعر التكلفة 6.95 ريال سعودي للكيلو.

لحم عجل بلدي بدون عظم للكيلو بسعر 38.95 ريال سعودي. عروض السعودية اليوم 1442 لبنة تشيز لاند كامل الدسم بسعر التكلفة 17.95 ريال سعودي للكيلو.

دجاج لاتينا مجمد 10*900 جم بسعر التكلفة.

جبن الزهار دوبل كريم حبة البركة 2 كيلو بسعر 21.80 ريال.

زيتون أكورسا أسود بسعر 10.95 ريال للكيلو.

عنب أحمر كبير بسعر 9.95 ريال للكيلو.

ثوم شبك بسعر التكلفة 2.25 ريال للربطة.

عجينة تمر بسعر التكلفة 4.95 للكيلو.

كرواسون جبن بيضاء بسعر التكلفة بسعر 5.95 للكيلو. عروض العثيم علي المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية قدر ضغط هومر كهربائي بسعر التكلفة 179 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود 550/40 بسعر 79 ريال للقطعة بسعر التكلفة.

قدر ضغط السيف المونيوم 15 لتر بسعر التكلفة 119 ريال.

زود رقائق الميل بزبدة & سكر أصابع بسعر التكلفة 7.95 ريال سعودي.

تمر خلاص القصيم 1 كجم بسعر 19.95 ريال لل2 كيلو.

تمر تمارا سكري رطب 1كجم بسعر التكلفة 11.95 ريال سعودي للعلبة.

كيلو زبيب بسعر التكلفة 9.95 ريال سعودي.

جوز هند بودرة بسعر 13.50 ريال للكيلو.

فاصوليا بيضاء صغيرة بسعر 10.50 ريال سعودي.

عدس أحمر مجروش بسعر التكلفة 5.75 للكيلو. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية اليوم 12 أبريل 2021 مهرجان التخفيضات الهائلة بسعر التكلفة - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم السعودية اليوم 12 أبريل 2021 مهرجان التخفيضات الهائلة بسعر التكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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