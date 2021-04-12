لا داعي للقلق على الأطفال بعد اليوم مع YouTube kids 

يوتيوب من المواقع الإلكترونية التي تسمح للمستخدمين برفع الفيديوهات المتنوعة على القنوات التابعة لهم، كما تسمح للمشاهدين بمشاركة هذه الفيديوهات والتعليق عليها، وقد تم إطلاق يوتيوب لأول مرة في فبراير 2005 من قبل موظفين سابقين لدى شركة باي بال، وكان يوتيوب يخضع لتقنية أدوبي فلاش، أما الآن فهو يعتمد على تقنية HTML5، وعلى الرغم من الفيديوهات المتنوعة التي تعرض على يوتيوب إلا أنه غير آمن للأطفال بسبب وجود بعض المشاهد غير اللائقة.

إطلاق You Tube Kids باللغة العربية

You Tube Kids أعلنت شركة جوجل الأسبوع الماضي إطلاق You Tube Kids وهو مخصص للأطفال فقط باللغة العربية، حيث تم إطلاقه في 15 دولة منها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقدم فيديوهات متنوعة للأطفال تحت سن 13 عام، كما أنه مزود بأدوات رقابة وإدارة حتى يتمكن الآباء والأمهات من اختيار المناسب لأبنائهم، وأكد المدير الإقليمي للتسويق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن هذا التطبيق يساعد في سد فضول الأطفال لمشاهدة فيديوهات اليوتيوب ولكن مع ضبط إعدادات الأمان من قبل الآباء والأمهات.

تطبيق YouTube Kids

تطبيق YouTube Kids على الرغم من إطلاق يوتيوب في جميع الدول حول العالم بمختلف اللغات الفرنسية والإنجليزية، كما أنه مناسب لأجهزة الأندرويد، IOS غير أنه لم يستطع توفير أدوات الحماية التي تمكن الآباء من التحكم في المحتوى المعروض أثناء استخدام الأطفال للتطبيق، لذا جاء تطبيق YouTube Kids الذي استطاع تقديم ذلك، بالإضافة إلى أداة وقت الشاشة التي تسمح للآباء والأمهات بتحديد الوقت الذي يمكن للأطفال خلاله مشاهدة اليوتيوب، وأكد يوتيوب أنه يحاول توفير العديد من الأدوات التي تمكن الآباء من حماية أبنائهم من بعض الأخطاء التي قد تظهر على شاشة اليوتيوب.