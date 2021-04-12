نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعاء دخول شهر رمضان 2021 لفتح أبواب الرزق والفرج ورفع البلاء وتيسير الأمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعاء دخول شهر رمضان 2021، بعد أن تم الإعلان رسميا عن موعد شهر رمضان المبارك 2021، والذي قد تم الإعلان رسميا من زارة الأوقاف المصرية، أن يوم الاثنين الموافق 11 إبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان وأن اليوم الذي يليه يوم الثلاثاء 12 إبريل 2021 هو اليوم الأول من رمضان، ويبحث الكثير من الأشخاص عن دعاء أول يوم في شهر رمضان المبارك، تابع معنا لتتعرف عليه.

دعاء دخول شهر رمضان المبارك

ونتابع معكم العديد من الأدعية التي يمكنك الدعاء بها أول ليلة في شهر رمضان المبارك تابع معنا.

اللهم يا فارق الفرقان، ومنزل القرآن، يا خالق الإنسان، وعالما بالسر والاعلان، بارك اللهم لنا ولجميع المسلمين في صوم شهر رمضان.

اللهم ارزقني فيه طاعة الخاشعين، واشرح فيه صدري بإنابة المخبتين، بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضى عنا شهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضى عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يارب العالمين.

اللهم اجعل صيامي فيه صيام الصائمين وقيامي فيه قيام القائمين، ونبهني فيه عن نومة الغافلين، وهب لي جرمي فيه يا إله العالمين، واعف عني يا عافيا عن المجرمين.

طريقة ختم القرآن بسهولة في شهر رمضان

ويمكنك ختم القرآن بسهولة في شهر رمضان، وقد تختلف قدرة الشخص إلى شخص آخر في القدرة على ختم القرآن بسهولة على الأقل مرة واحدة عن طريق الخطوات الآتية.

القرآن يتكون من 30 جزءا، كل جزء يتكون في حوالي 22 صفحة.

يوجد في اليوم 5 صلوات.

يمكنك قبل كل صلاة قراءة حوالي 4 صفحات، في مدة حوالي 15 دقيقة.

وهكذا تستطيع الانتهاء من جزء واحد على الأقل يوميا في كل يوم من شهر رمضان المبارك.

دعاء أول يوم من رمضان

ويبحث الكثير عن دعاء أول يوم رمضان، ويمكنك التعرف على دعاء نية صيام شهر رمضان المبارك تابع معنا:

اللهم إني نويت أن أصوم رمضان كاملا لوجهك الكريم إيمانا واحتسابا، واللهم تقبله مني واجعل ذنبي مغفورا وصومي مقبولا.

نتمنى أن يكون مقالنا قد نال على إعجابكم، في حالة إذا كنتم تريدون أن تتعرفوا على أحلى كلام وصور وتهاني لشهر رمضان المبارك، اضغط على الرابط صور وتهاني رمضان 2021، كل عام وأنتم بخير.