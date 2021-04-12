نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط الآن تردد القنوات الدينية الجديدة لمتابعة البرامج في شهر رمضان ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايدات عمليات البحث عبر محركات جوجل خلال الساعات الماضية لمعرفة ترددات القنوات الفضائية الجديدة لمتابعة البرامج الدينية خلال شهر رمضان المبارك لمشاهير الشيوخ وعلماء الأزهر الشريف، وخلال التقرير التالي نستعرض معكم في موقع ثقفني الإخباري، جميع ترددات القنوات الفضائية علي القمر الصناعي نيل سات وعرب والتحديثات الجديدة للقنوات الفضائية.

تردد القنوات الدينية 2021

ويتابع الملايين في جميع أنحاء العالم القنوات الدينية خلال شهر رمضان المبارك، حيث تتصدر عمليات البحث من المتابعين والمشاهدين لضبط تردد القنوات علي أجهزة الريسفيرات المنزلية ومتابعة برامج مشاهير الدعاة أمثال الدكتور عمر خالد ومصطفي حسن والدكتور أحمد كريمة والشيخ مظهر شاهين وبرامج قناة الناس والرحمة وأزهري وإقرأ وقناة المجد قرآن وغيرها من القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم البرامج الدينية.

تردد القنوات الدينية الجديدة 2021

ونظرًا للإهتمام الكبير من المتابعين نقدم لكم في موقعكم الموقر ثقفني نيوز الإخباري، تردد جميع القنوات الدينية الجديدة 2021 علي جميع الأقمار الصناعية حتي يتمكن المشاهدين والمتابعين من متابعة البرامج الدينية المقدمة خلال شهر رمضان المبارك 1442 هجرية، وإليكم تردد القنوات الدينية.

قناة الناس التردد :12054.

قناة المجد قرآنية التردد 12054.

قناة الرسالة التردد :11295.

قناة إقرأ التردد :12034.

قناة العفاسي التردد 10727.

قناة الرحمة التردد :10873.

قناة الفتح السنة النبوية التردد :12562.

قناة الندى التردد :11430.

برامج القنوات الدينية في رمضان

وأعلنت القنوات الفضائية الدينية عن تقديم عدد من البرامج خلال شهر رمضان علي قنواتها ومن أههما برامج الكلمات المضيئة وصحافة الرأي والفضاء المتفرج والملتقى الأدبي علي قناة المجد الفضائية وأيضا متابعة مشاهير القراء للقرآن الكريم أمثال إبراهيم الأخضر وأبو العينين شيشة وأحمد علي العجمي وأحمد عيسى المصراوي وأحمد نوينا ودكالي محمد العلم وحسن الحسيني وزكي الداغستاني وسعد الغامدي وسعود الشريم وصلاح الهاشم وعادل الكلباني وعبد الباري الثبيتي وعبد الباسط عبد الصمد.

ونتابع معكم في موقع ثقفني كل ما هو جديد من ترددات القنوات الفضائية الجديدة لمتابعة البرامج والمسلسلات الرومضانية من خلال الخدمة المجانية التي يقوم بها محرري الموقع للسادة المتابعين في جميع أنحاء العالم العربي.