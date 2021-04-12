اجمل رسائل وعبارات التهنئة والود بقدوم شهر رمضان المبارك 1442

اجمل رسائل وعبارات التهنئة والود بقدوم شهر رمضان ما هي والا ساعات قليلة تفصلنا عن أول يوم من أيام الشهر المبارك حيث تزداد محركات البحث عن رسائل ليتبادل المسلمون اجمل عبارات التهنئة والرسائل عبر شبكة الأنترنت من خلال شبكة التواصل الاجتماعي وذلك من اجل بث وتعظيم المشاعر الدينية خلال هذا الشهر الكريم و تعزيز روح التواصل بين المسلمين بالدعوات والتهاني وهذه افضل الطرق لمد حبال الود و العلاقات الطيبة بين المسلمين بعضهم البعض وينطلق أول يوم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان 1442 يوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 علي أن تكون أيام هذا الشهر الكريم 30 يوما كاملة.

اجمل عبارات التهنئة في رمضان 2021

عزه القارئ من خلال هذه العبارات تتواصل مشاعر الود والمحبة بين الأصدقاء والأهل التي عفى عليها الزمن هذه الأيام المليئة بالهموم والمشاكل اليومية من خلال مقالنا هذا عبر موقع ثقفني الإخباري سوف نوضح لكم اجمل التهاني والأدعية المباركة التي تقرب بين الأصدقاء والأقارب والأهل والأحباب في شهر رمضان حيث لا تأخذ وقتا طويلا مننا في إرسالها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين المسلمين في شهر رمضان.

اللهم بارك لنا في رمضان وبلغنا القبول والعتق من النار.

“باقة أزهار وورود و سله بخور ووعود، وكل عام وانت بخير ورمضان عليك يعود”.

اسأل الله لكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وهموم تتطاير وذنوب تتناثر.

ابعث سلامي مع الطير واسبق الكل والغير وأقول لك كل رمضان وانت بخير.

من حروف القران وكعبة الإسلام اهنيك بقدوم رمضان يا اعز إنسان.

يا حمام الحرم زوريهم وعطر الكعبة عطريهم وبقدوم رمضان هنيهم.

كل عام وانت الى الله اقرب ولفعل الطاعات اسبق،و إلي الجنه ارغب”.

رسائل رمضانية بين الأزواج 2021

اللهم بارك لي في زوجي قره عيني بحق هذا الشهر الكريم واجعله لي سند في الآخرة كما هو سندي في الدنيا.

أود إرسال باقة من اجمل الورود إليك بمناسبة قدوم الشهر المنتظر إعادة الله علينا بالخير والبركة.

زوجي العزيز كل عام وانت عيدي والخير المحفوظ لي في الدنيا ادعوا من الله أن نزداد في عمل الصالحات وأن نكون الى الله اقرب بمناسبة حلول هذا الشهر العظيم المبارك.

اللهم احفظ لي زوجي العزيز ولا تريني فيه مكروه وتقبل أعمالنا الصالحة وادعيتنا خلال شهر رمضان المبارك.

اللهم أني أسالك الطمأنينة والراحة لي ولزوجي في هذا الشهر العظيم شهر رمضان.

احلي صور للتهنئة بشهر رمضان 2021

الكثير من الأشخاص يرغب في إرسال صور للتهنئة اكثر حاملة احلي عبارات التهنئة وعدد ما تظهر هذه الصور في شكل فانوس أو هلال أو زينة في رمضان أو مساجد مزينة بالأنوار إليكم اجمل صور التهنئة بالشهر الكريم.

رمضان احلي مع اسمك