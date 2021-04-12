شوف عروض مكتبة جرير للجوالات بالمملكة وتنزيلات تصل الى 40% على الهواتف الذكية بالإضافة إلى هدايا نقدية عند الشراء

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التقسيط من جرير سامسونج جالكسي اس 21 ، 256 جيجابايت، الجيل 5G، اللون أرجواني فانتوم، سعر الهاتف 3999 ريال سعودي بدلاً من 4199 ريال سعودي. اسعار الجوالات في جرير تخفيضات جرير سامسونج جالكسي اس 21، 128 جيجا بايت، الجيل 5G، اللون أسود فانتوم، سعر الهاتف 3899 ريال سعودي بدلاً من 3999 ريال سعودي.

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عروض جرير ايفون ابل ايفون 12 برو ماكس، 128 جيجا بايت، الجيل 5G، اللون جرافيتي، سعر الهاتف 5199 ريال سعودي ،يشمل السعر هدايا من جرير بقيمة 239 ريال سعودي.

ايفون ١٢ جرير و عروض مكتبة جرير للجوالات على ابل ايفون 12 برو ماكس، 512 جيجا بايت، الجيل 5G، اللون جرافيتي، سعر الهاتف 6699 ريال سعودي، يشمل السعر هدايا من جرير بقيمة 239 ريال سعودي.

ايفون اكس جرير وابل ايفون اس اي الإصدار 2، 256 جيجابايت، الجيل 4G، اللون اسود، سعر الهاتف 2499 ريال سعودي بدلاً من 2629 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض مكتبة جرير للجوالات بالمملكة وتنزيلات تصل الى 40% على الهواتف الذكية بالإضافة إلى هدايا نقدية عند الشراء - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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