نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الاثنين من العثيم بالمملكة وتخفيض يصل إلى نصف الثمن على المواد الغذائية المعلبة ومنتجات الألبان في المقال التالي

عروض الاثنين من العثيم بالمملكة، وفرت لنا أسواق عبد الله العثيم جميع منتجات السلع والأجبان الشهيرة والطازجة والمميزة لديها بصفة مستمرة، إرضاءً منها لكل العملاء، وبمناسبة شهر رمضان كانت أسواق عبدالله العثيم سبّاقة في الأسعار والبضائع والعروض، تتواجد لدى العثيم أشهى وأفخر الأجبان والألبان التي يزيد استهلاكها في رمضان. عروض العثيم وخصومات أسواق عبدالله العثيم عروض العثيم الاسبوعية جبن دوبل كريم، 1 كيلو، سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الاثنين خلطة زبدة إماراتي، 1 كيلو، سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم جبن فيكتو فيتا، 1 كيلو، سعر الكيلو 8.95 ريال سعودي.

العثيم العروض الترويجية جبن فيتا بالفلفل الأخضر 2 كيلو بسعر 1، سعر العرض 21.80 ريال سعودي.

مهرجان الطازج العثيم جبن مارسين فيتا، 1 كيلو، سعر الكيلو 11.50 ريال سعودي. عروض العثيم الاثنين عروض اسواق العثيم جبن جرين لاند ابيض 1.5 كيلو، سعر العلبة 24.75 ريال سعودي.

عروض العثيم الاثنين اليوم جبن هالي ابيض دنماركي، 1 كيلو، سعر الكيلو 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم الرياض اليوم جبن كريمي البقرة الضاحكة، 500 جرام، سعر المنتج 10.95 ريال سعودي بدلاً من 17.50 ريال سعودي.

العثيم ماركت اكتساب كريمة تزيين ايلي اند فير، 1 لتر، سعر الحبة 24.95 ريال سعودي بدلاً من 30.75 ريال سعودي.

عروض هايبر العثيم حليب نيدو بودرة كيس 2250 جرام، سعر المنتج 54.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال سعودي. عروض العثيم الطازج اليوم عروض الاثنين العثيم حليب نستله مبخر سائل 170 جرام، 4 حبة عرض، سعر العرض 9.95 ريال سعودي بدلاً من 13 ريال سعودي.

عروض العثيم الاسبوعيه حليب نستلة مركز سائل 395 جرام، سعر المنتج 7.25 ريال سعودي بدلاً من 8.95 ريال سعودي.

عروض الطازج من العثيم جبن المراعي قشطة مربعات، 2* 432 جرام، سعر العرض 21.95 ريال سعودي بدلاً من 27 ريال سعودي.

عروض العثيم مول جبن بوك برجر شرائح 10 حبة 200 جرام، سعر المنتج 4.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض الاثنين من العثيم بالمملكة وتخفيض يصل إلى نصف الثمن على المواد الغذائية المعلبة ومنتجات الألبان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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