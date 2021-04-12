نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هايبر ماركت بنده السعودية وعروضها الرائعة على كل المواد الغذائية المعلبة وطازجة في إستقبال شهر رمضان المبارك في المقال التالي

هايبر ماركت بنده السعودية، برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك كان ولا يظل شعار أسواق هايبر ماركت بنده في المملكة العربية السعودية، في هذا الشهر الفضيل وفرت هايبر بنده ماركت السلع والمنتجات المتعددة اللازمة التي تٌهم كل سيدة في المطبخ لإحضار أشهى وألذ وأطيب المأكولات، كذلك تميزت بندة بأن أسعارها في متناول الجميع. عروض هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عروض بنده اليوم دجاج طازج فقيه/ رضوى/ اليوم طازج، 1000 جرام، سعر المنتج 13.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة جدة دجاج مفروم فاخر اليوم، 400 جرام، سعر العلبة 8.95 ريال سعودي بدلاً من 16.75 ريال سعودي.

عروض هايبر بندة اليوم حشوة سمبوسة دجاج رضوى، 250 جرام، سعر الكيس 5.95 ريال سعودي بدلاً من 8.25 ريال سعودي.

عروض بنده جدة مكعبات صدور دجاج رضوى، 400 جرام، سعر العلبة 17.50 ريال سعودي بدلاً من 22.50 ريال سعودي. عروض هايبر بنده هذا الاسبوع عروض هايبر بنده بصفحة واحدة عروض بندة الاسبوعي زبادي كامل الدسم المراعي، 2 كيلو، سعر العلبة 9.95 ريال سعودي بدلاً من 15 ريال سعودي.

عروض بنده جده جبنة مثلثات المراعي 8 قطع، وزن 120 جرام، سعر العرض 4 علب 7.95 ريال سعودي بدلاً من 12 ريال سعودي.

تخفيضات بنده اليوم لبنة فاخرة كاملة الدسم المراعي، 400 جرام، سعر العلبة 9.50 ريال سعودي بدلاً من 12.50 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة هايبر ماركت بنده السعودية وعروضها الرائعة على كل المواد الغذائية المعلبة وطازجة في إستقبال شهر رمضان المبارك - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف هايبر ماركت بنده السعودية وعروضها الرائعة على كل المواد الغذائية المعلبة وطازجة في إستقبال شهر رمضان المبارك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.