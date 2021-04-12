شوف عروض بنده اليوم بالسعودية وتخفيضات هائلة لشهر رمضان 1442

عروض بنده اليوم بالسعودية، تقدم متاجر هايبر بنده بالسعودية عروض مميزة اليوم وغداً حتي 13 أبريل 2021 الموافق 1 رمضان 1442، بتخفيضات هائلة تصل لأكثر من 50% علي المنتجات الغذائية المختارة، وتعتبر هايبر بنده واحدة من أفضل المتاجر بالمملكة العربية السعودية والتي امتدت لبعض البلدان العربية، وتقدم متاجر بنده السعودية منتجات غذائية بأعلي جودة وأفضل الأسعار المتاحة بالأسواق.

عروض بنده اليوم بالسعودية

لحم تونا قطع فاتحة في زيت نباتي حدائق كاليفورنيا 170 جم بسعر 10.95 ريال سعودي لعدد ثلاث قطع.

لحم سمك تونا خفيف بليمز 185 جم بسعر 10.95 ريال لثلاث قطع.

شوربة شعيرية سريعة التحضير إندومي 5*75 جم بسعر 21.95 ريال لخمس قطع.

كوب الشعيرية سريعة التحضير إندومي 60 جرام بسعر 10.95 ريال لست قطع.

خليط حلوي جرينز مع طبقة كاراميل 12*70 جم بسعر 49.95 ريال لعدد 2 حبة.

شاي فرط ليبتون 400 جم بسعر 17.95 ريال سعودي لعدد 2 قطعة.

عروض هايبر بنده بتاريخ 12 أبريل 2021

طماطم كاتشب هاينز عبوة ضاغطة للكيلو 10.95 ريال سعودي.

بسكويت للشاي اولكر 12*80جم بسعر 17.95 ريال لعدد قطعتين.

سمك شعور كبير للكيلو بسعر 14.95 ريال سعودي.

لحم مفروم عجل طازج للكيلو بسعر 42.95 ريال.

خبز تورتيلا سويتز للمجموعة بسعر 8.95 ريال.

برتقال للعصير مصري للكيلو بسعر 1.95 ريال.

تمر سكري رطب محلي سيافا للكيلو بسعر 7.95 ريال.

عروض بنده السعودية الأسبوعية

تتميز متاجر بنده بتقديمها للعروض والخصومات الأسبوعية المختارة علي المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المطبخ وغيرها من العروض التي تصل الي 60% تخفيضات، وتبدأ يوم الأربعاء من كل أسبوع حتي يوم الثلاثاء من الأسبوع التالي.