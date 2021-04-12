شوف عروض لاب توب جرير السعودية وتنزيلات تتعدى 27% على أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول واللابتوب

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عروض لاب توب جرير السعودية، عروض jarir bookstore مكتبة جرير لاتنتهى والماركات العالمية لدى مكتبات جرير لا حصر لها، وصلت لدى جرير بعض الأجهزة الحديثة التي تٌهم العملاء المميزين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، من ماركات هواوي وديل وإتش بي ولينوفو، والتي تعرضها جرير أولاً بأول لاهتمامها بأعمال ومهام عملاؤها. عروض لابتوب جرير وأجهزة الكمبيوتر المحمول عروض جرير اليوم هواوي D14 ميت بوك، 14 بوصة، الجيل 10، انتل كور i5، سعر المنتج 2999 ريال سعودي بدلاً من 3599 ريال سعودي.

تخفيضات جرير ديل 7400، 14.5 بوصة، الجيل 11، انتل كور i7، سعر المنتج 5399 ريال سعودي بدلاً من 5799 ريال سعودي.

عرض جرير اتش بي ستريم، 11.6 بوصة، انتل سيليزون، انتل UHD جرافيكس، سعر المنتج 1149 ريال سعودي.

بطاقة سامبا جرير، لينوفو ايديا باد فليكس 3، لابتوب 2 في 1 متحول، 11.6 بوصة، ويندوز 10، سعر المنتج 1449 ريال سعودي.

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لابتوب جرير اتش بي نوت بوك، 15.6 بوصة، الجيل 11، انتل كور i3، سعر المنتج 2149 ريال سعودي.

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تخفيضات جرير ابل ماك بوك برو 13، تاتش بار، 13.3 بوصة، إنتل كور i7، سعر المنتج 10399 ريال سعودي الآن.

عروض لاب توب جرير ايسر نيترو 5، كمبيوتر محمول للألعاب، متوافق مع نظارة الواقع الافتراضي، 15.6 بوصة، سعر المنتج 3599 ريال سعودي بدلاً من 4899 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض لاب توب جرير السعودية وتنزيلات تتعدى 27% على أحدث أجهزة الكمبيوتر المحمول واللابتوب - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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